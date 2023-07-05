https://ria.ru/20230705/knigi-1882284860.html

Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО

Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО - РИА Новости, 05.07.2023

Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО

Более 2,5 тысячи книг для военнослужащих собрали жители Москвы в рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия, сообщается на портале мэра... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T07:56

2023-07-05T07:56

2023-07-05T07:58

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 2,5 тысячи книг для военнослужащих собрали жители Москвы в рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия, сообщается на портале мэра столицы. "В рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия собрали более 2,5 тысячи книг для военнослужащих, находящихся на лечении в столичных военных госпиталях", - говорится на сайте. Отмечается, что участники акции приносили в центры любимые книги из семейных библиотек. Больше всего было собрано детективных произведений, также романов российских и зарубежных авторов.

https://ria.ru/20230705/vystuplenie-1882277929.html

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москва