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Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО - РИА Новости, 05.07.2023
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07:56 05.07.2023 (обновлено: 07:58 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/knigi-1882284860.html
Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО
Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО - РИА Новости, 05.07.2023
Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО
Более 2,5 тысячи книг для военнослужащих собрали жители Москвы в рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия, сообщается на портале мэра... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T07:56
2023-07-05T07:58
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 2,5 тысячи книг для военнослужащих собрали жители Москвы в рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия, сообщается на портале мэра столицы. "В рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия собрали более 2,5 тысячи книг для военнослужащих, находящихся на лечении в столичных военных госпиталях", - говорится на сайте. Отмечается, что участники акции приносили в центры любимые книги из семейных библиотек. Больше всего было собрано детективных произведений, также романов российских и зарубежных авторов.
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Москва
Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО

Жители Москвы собрали в центрах долголетия более 2,5 тысячи книг для участников СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКниги на полках
Книги на полках - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Книги на полках. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 2,5 тысячи книг для военнослужащих собрали жители Москвы в рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия, сообщается на портале мэра столицы.
"В рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия собрали более 2,5 тысячи книг для военнослужащих, находящихся на лечении в столичных военных госпиталях", - говорится на сайте.
Госпиталь им. Бурденко - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Перед участниками СВО в военном госпитале выступили артисты и телеведущие
05:12
Отмечается, что участники акции приносили в центры любимые книги из семейных библиотек. Больше всего было собрано детективных произведений, также романов российских и зарубежных авторов.
 
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