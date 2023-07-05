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Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО
Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО - РИА Новости, 05.07.2023
Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО
Более 2,5 тысячи книг для военнослужащих собрали жители Москвы в рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия, сообщается на портале мэра... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T07:56
2023-07-05T07:56
2023-07-05T07:58
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 2,5 тысячи книг для военнослужащих собрали жители Москвы в рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия, сообщается на портале мэра столицы. "В рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия собрали более 2,5 тысячи книг для военнослужащих, находящихся на лечении в столичных военных госпиталях", - говорится на сайте. Отмечается, что участники акции приносили в центры любимые книги из семейных библиотек. Больше всего было собрано детективных произведений, также романов российских и зарубежных авторов.
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москва
Жители Москвы собрали более 2,5 тысячи книг для участников СВО
Жители Москвы собрали в центрах долголетия более 2,5 тысячи книг для участников СВО