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ВСУ потеряли до 60 бойцов на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 60 бойцов на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.07.2023
ВСУ потеряли до 60 бойцов на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:17
2023-07-05T14:17
2023-07-05T14:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 60 бойцов на Херсонском направлении
Минобороны: российские военные на Херсонском направлении ликвидировали до 60 бойцов ВСУ