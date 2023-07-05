https://ria.ru/20230705/kherson-1882364244.html

ВСУ потеряли до 60 бойцов на Херсонском направлении

ВСУ потеряли до 60 бойцов на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.07.2023

ВСУ потеряли до 60 бойцов на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:17

2023-07-05T14:17

2023-07-05T14:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230705/reznikov-1882347326.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность