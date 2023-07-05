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В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи потерявшимся детям - РИА Новости, 05.07.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
14:26 05.07.2023 (обновлено: 14:51 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/khabarovsk-1882366780.html
В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи потерявшимся детям
В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи потерявшимся детям - РИА Новости, 05.07.2023
В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи потерявшимся детям
В Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, написал губернатор Михаил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:26
2023-07-05T14:51
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. В Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, написал губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. "Сегодня в Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Мы подобрали ему помещение рядом с реготделением фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - сообщил Дегтярев. Глава региона отметил, что с председателем попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям Еленой Мильской было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Хабаровского края и ассоциацией. "Наша задача – обеспечение безопасности детей, предупреждение их исчезновения, организация поиска пропавших и оказания помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. Особая благодарность волонтерам, которые с начала года провели 238 поисково-спасательных операций и нашли 106 детей. Теперь у вас есть дом в самом центре Хабаровска", - сообщил губернатор. По его словам, теперь добровольцы будут обучать новых поисковиков и проводить в специально оборудованном лекционном зале профилактические уроки для детей и взрослых. В учебных планах - правила безопасного поведения не только на улице, но и в интернете.
https://ria.ru/20230703/khabarovsk-1881851538.html
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хабаровск, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев
В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи потерявшимся детям

В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи пропавшим и пострадавшим детям

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяВ Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям
В Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
В Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. В Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, написал губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
«
"Сегодня в Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Мы подобрали ему помещение рядом с реготделением фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - сообщил Дегтярев.
Глава региона отметил, что с председателем попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям Еленой Мильской было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Хабаровского края и ассоциацией.
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская подписали соглашение о взаимодействии
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская подписали соглашение о взаимодействии - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская подписали соглашение о взаимодействии
"Наша задача – обеспечение безопасности детей, предупреждение их исчезновения, организация поиска пропавших и оказания помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. Особая благодарность волонтерам, которые с начала года провели 238 поисково-спасательных операций и нашли 106 детей. Теперь у вас есть дом в самом центре Хабаровска", - сообщил губернатор.
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяДобровольцы будут обучать новых поисковиков и проводить в специально оборудованном лекционном зале профилактические уроки для детей и взрослых
Добровольцы будут обучать новых поисковиков и проводить в специально оборудованном лекционном зале профилактические уроки для детей и взрослых - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Добровольцы будут обучать новых поисковиков и проводить в специально оборудованном лекционном зале профилактические уроки для детей и взрослых
По его словам, теперь добровольцы будут обучать новых поисковиков и проводить в специально оборудованном лекционном зале профилактические уроки для детей и взрослых. В учебных планах - правила безопасного поведения не только на улице, но и в интернете.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об учреждении в крае званий народного и заслуженного учителя - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В Хабаровском крае учредили звания народного и заслуженного учителя
3 июля, 10:44
 
Хабаровский крайХабаровскМихаил Дегтярев
 
 
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