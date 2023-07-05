https://ria.ru/20230705/khabarovsk-1882366780.html

В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи потерявшимся детям

В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи потерявшимся детям - РИА Новости, 05.07.2023

В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи потерявшимся детям

В Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, написал губернатор Михаил... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:26

2023-07-05T14:26

2023-07-05T14:51

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882373186_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_b8a8715cd43e416f4c56b281efc71da0.jpg

ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. В Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, написал губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. "Сегодня в Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Мы подобрали ему помещение рядом с реготделением фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - сообщил Дегтярев. Глава региона отметил, что с председателем попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям Еленой Мильской было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Хабаровского края и ассоциацией. "Наша задача – обеспечение безопасности детей, предупреждение их исчезновения, организация поиска пропавших и оказания помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. Особая благодарность волонтерам, которые с начала года провели 238 поисково-спасательных операций и нашли 106 детей. Теперь у вас есть дом в самом центре Хабаровска", - сообщил губернатор. По его словам, теперь добровольцы будут обучать новых поисковиков и проводить в специально оборудованном лекционном зале профилактические уроки для детей и взрослых. В учебных планах - правила безопасного поведения не только на улице, но и в интернете.

https://ria.ru/20230703/khabarovsk-1881851538.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровск, михаил дегтярев