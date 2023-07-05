В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи потерявшимся детям
В Хабаровске открыли представительство наццентра помощи пропавшим и пострадавшим детям
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяВ Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
В Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. В Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, написал губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
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"Сегодня в Хабаровске открыто Дальневосточное представительство Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Мы подобрали ему помещение рядом с реготделением фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - сообщил Дегтярев.
Глава региона отметил, что с председателем попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям Еленой Мильской было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Хабаровского края и ассоциацией.
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская подписали соглашение о взаимодействии
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская подписали соглашение о взаимодействии
"Наша задача – обеспечение безопасности детей, предупреждение их исчезновения, организация поиска пропавших и оказания помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. Особая благодарность волонтерам, которые с начала года провели 238 поисково-спасательных операций и нашли 106 детей. Теперь у вас есть дом в самом центре Хабаровска", - сообщил губернатор.
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяДобровольцы будут обучать новых поисковиков и проводить в специально оборудованном лекционном зале профилактические уроки для детей и взрослых
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Добровольцы будут обучать новых поисковиков и проводить в специально оборудованном лекционном зале профилактические уроки для детей и взрослых
По его словам, теперь добровольцы будут обучать новых поисковиков и проводить в специально оборудованном лекционном зале профилактические уроки для детей и взрослых. В учебных планах - правила безопасного поведения не только на улице, но и в интернете.