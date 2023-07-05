https://ria.ru/20230705/izrail-1882278866.html

Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел - РИА Новости, 05.07.2023

Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на запуск ракет с его территории, сообщили в вооруженных силах страны. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:34

2023-07-05T05:34

2023-07-05T05:34

израиль

хамас

армия обороны израиля

красный полумесяц

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на запуск ракет с его территории, сообщили в вооруженных силах страны. "В ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня вечером (в среду), армия Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа", - говорится в сообщении. В ВС Израиля уточнили, что был нанесен удар по подпольному предприятию по производству оружия, а также по предприятию, производящему материалы для ракет. Объекты принадлежали радикальному движению ХАМАС в секторе Газа. Ранее армия Израиля сообщила о пяти ракетах, выпущенных с территории сектора Газа в сторону Израиля. В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.

https://ria.ru/20230705/izrail-1882276036.html

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израиль, хамас, армия обороны израиля, красный полумесяц, в мире