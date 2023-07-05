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Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 05.07.2023
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01:59 05.07.2023 (обновлено: 02:07 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/izrail-1882272310.html
Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа
Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 05.07.2023
Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа
Пять ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля, ПВО перехватила воздушные цели, сообщили в вооруженных силах Израиля. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:59
2023-07-05T02:07
израиль
в мире
армия обороны израиля
красный полумесяц
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пять ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля, ПВО перехватила воздушные цели, сообщили в вооруженных силах Израиля."Из сектора Газа было выпущено пять ракет в направлении израильской территории. Система противовоздушной обороны армии Израиля успешно перехватила все ракетные пуски", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что ранее на территории Израиля, расположенной рядом с сектором Газа, в том числе в городе Сдерот, были слышны сирены.В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.
https://ria.ru/20230705/dzhenin-1882271071.html
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израиль, в мире, армия обороны израиля, красный полумесяц
Израиль, В мире, Армия обороны Израиля, Красный полумесяц
Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа

Израильская армия сообщила о перехвате пяти ракет, которые были выпущенных из сектора Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пять ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля, ПВО перехватила воздушные цели, сообщили в вооруженных силах Израиля.
«
"Из сектора Газа было выпущено пять ракет в направлении израильской территории. Система противовоздушной обороны армии Израиля успешно перехватила все ракетные пуски", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что ранее на территории Израиля, расположенной рядом с сектором Газа, в том числе в городе Сдерот, были слышны сирены.
В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.
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