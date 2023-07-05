https://ria.ru/20230705/izrail-1882272310.html
Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа
Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 05.07.2023
Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа
Пять ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля, ПВО перехватила воздушные цели, сообщили в вооруженных силах Израиля. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:59
2023-07-05T01:59
2023-07-05T02:07
израиль
в мире
армия обороны израиля
красный полумесяц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101524/81/1015248143_0:162:3249:1990_1920x0_80_0_0_6f45d9bd2384369eeca300530691806e.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пять ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля, ПВО перехватила воздушные цели, сообщили в вооруженных силах Израиля."Из сектора Газа было выпущено пять ракет в направлении израильской территории. Система противовоздушной обороны армии Израиля успешно перехватила все ракетные пуски", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что ранее на территории Израиля, расположенной рядом с сектором Газа, в том числе в городе Сдерот, были слышны сирены.В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.
https://ria.ru/20230705/dzhenin-1882271071.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101524/81/1015248143_189:0:3060:2153_1920x0_80_0_0_e43aa7b7f6a050c11caf347344eb1dc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, армия обороны израиля, красный полумесяц
Израиль, В мире, Армия обороны Израиля, Красный полумесяц
Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа
Израильская армия сообщила о перехвате пяти ракет, которые были выпущенных из сектора Газа