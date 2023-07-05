https://ria.ru/20230705/izrail-1882272310.html

Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа

Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 05.07.2023

Израильская ПВО перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа

Пять ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля, ПВО перехватила воздушные цели, сообщили в вооруженных силах Израиля. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:59

2023-07-05T01:59

2023-07-05T02:07

израиль

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армия обороны израиля

красный полумесяц

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пять ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля, ПВО перехватила воздушные цели, сообщили в вооруженных силах Израиля."Из сектора Газа было выпущено пять ракет в направлении израильской территории. Система противовоздушной обороны армии Израиля успешно перехватила все ракетные пуски", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что ранее на территории Израиля, расположенной рядом с сектором Газа, в том числе в городе Сдерот, были слышны сирены.В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.

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израиль, в мире, армия обороны израиля, красный полумесяц