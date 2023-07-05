https://ria.ru/20230705/ionov-1882280577.html
Антиглобалист Ионов рассказал, как общался в Москве с сотрудником ФБР
Антиглобалист Ионов рассказал, как общался в Москве с сотрудником ФБР - РИА Новости, 05.07.2023
Антиглобалист Ионов рассказал, как общался в Москве с сотрудником ФБР
Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:07
2023-07-05T06:07
2023-07-05T07:52
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости, что сотрудники ФБР пытались наладить с ним общение, а также допрашивали участников российско-американских конференций общественников."Мы проводили первый "Диалог наций", на конференции присутствовали и американцы. В этот день у меня был день рождения, и вечером мы собрались с друзьями в ресторане, чтобы его отметить. Туда приходит какая-то женщина. Я говорю: а кто ее приглашал? Оказалось, что она участвовала в "Диалоге наций", хорошо говорит по-русски, знает семь языков. Я говорю: присаживайтесь, раз уж пришли. И вдруг в конце вечера после настоек, хорошо выпив, она признается, что она сотрудник ФБР", - рассказал Ионов.По его словам, эта женщина, в частности, добавила его в друзья на Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская)."Прошло лет пять, я натыкаюсь на ее страницу, она действительно сотрудник ФБР. Так что сотрудников ФБР я знаю", - сообщил глава движения.Ионов добавил, что участники совместных конференций подвергались в США жестким допросам - от трех до шести часов."Сотрудники ФБР просили их в телефонных разговорах со мной, на видеоконференциях, в личных встречах стараться все записывать на диктофон, вывести меня на какую-нибудь экстремистскую историю, попросить деньги или предлагать вместе совершить переворот. То есть то, что нарушает американский закон, чтобы завести против меня уголовное дело", - рассказал собеседник агентства.По его словам, он смеялся над такими просьбами и подчеркивал, что не может никого финансировать, так как занимается общественной деятельностью. Вместе с тем, необходимо быть аккуратнее и не поддаваться на провокации, добавил Ионов."Западная разведка, особенно ФБР, ничем не гнушается и даже в Россию прилетает", - заключил он.Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.Ранее Ионов заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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федеральное бюро расследований сша, фсб, россия, сша, санкт-петербург
Федеральное бюро расследований США, ФСБ, Россия, США, Санкт-Петербург
Антиглобалист Ионов рассказал, как общался в Москве с сотрудником ФБР
Глава антиглобалистского движения Ионов рассказал, как общался в Москве с сотрудником ФБР
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости, что сотрудники ФБР пытались наладить с ним общение, а также допрашивали участников российско-американских конференций общественников.
«
"Мы проводили первый "Диалог наций", на конференции присутствовали и американцы. В этот день у меня был день рождения, и вечером мы собрались с друзьями в ресторане, чтобы его отметить. Туда приходит какая-то женщина. Я говорю: а кто ее приглашал? Оказалось, что она участвовала в "Диалоге наций", хорошо говорит по-русски, знает семь языков. Я говорю: присаживайтесь, раз уж пришли. И вдруг в конце вечера после настоек, хорошо выпив, она признается, что она сотрудник ФБР", - рассказал Ионов.
По его словам, эта женщина, в частности, добавила его в друзья на Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
"Прошло лет пять, я натыкаюсь на ее страницу, она действительно сотрудник ФБР. Так что сотрудников ФБР я знаю", - сообщил глава движения.
Ионов добавил, что участники совместных конференций подвергались в США жестким допросам - от трех до шести часов.
"Сотрудники ФБР просили их в телефонных разговорах со мной, на видеоконференциях, в личных встречах стараться все записывать на диктофон, вывести меня на какую-нибудь экстремистскую историю, попросить деньги или предлагать вместе совершить переворот. То есть то, что нарушает американский закон, чтобы завести против меня уголовное дело", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, он смеялся над такими просьбами и подчеркивал, что не может никого финансировать, так как занимается общественной деятельностью. Вместе с тем, необходимо быть аккуратнее и не поддаваться на провокации, добавил Ионов.
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"Западная разведка, особенно ФБР, ничем не гнушается и даже в Россию прилетает", - заключил он.
Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.
Ранее Ионов заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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