В Адыгее реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкХребет Каменное море в районе плато Лагонаки в Майкопском районе Республики Адыгея
Хребет Каменное море в районе плато Лагонаки в Майкопском районе Республики Адыгея. Архивное фото
МАЙКОП, 5 июл - РИА Новости. В Адыгее в рамках реализации проекта по созданию горного экокурорта реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина прошло совещание, посвященное реализации инфраструктурных проектов для создания туристских кластеров. Среди прочих обсуждался проект строящегося в горах Адыгеи экокурорта "Лагонаки".
"Уже началась реконструкция участка автомобильной дороги Даховская-плато Лагонаки, также предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, линий электропередач", – сообщает со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова его пресс-служба. По словам Кумпилова, выполнение всех ранее намеченных мероприятий дорожной карты проекта идет по графику.
Отмечается, что реконструкция участка автодороги Даховская – плато Лагонаки, а также обеспечение курорта инженерной инфраструктурой, ведется на средства субсидии, предоставленной Минстроем России.