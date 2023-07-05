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В Адыгее реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки - РИА Новости, 05.07.2023
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Республика Адыгея
 
15:10 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/doroga-1882379719.html
В Адыгее реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки
В Адыгее реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки - РИА Новости, 05.07.2023
В Адыгее реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки
В Адыгее в рамках реализации проекта по созданию горного экокурорта реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:10
2023-07-05T15:10
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 5 июл - РИА Новости. В Адыгее в рамках реализации проекта по созданию горного экокурорта реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина прошло совещание, посвященное реализации инфраструктурных проектов для создания туристских кластеров. Среди прочих обсуждался проект строящегося в горах Адыгеи экокурорта "Лагонаки". "Уже началась реконструкция участка автомобильной дороги Даховская-плато Лагонаки, также предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, линий электропередач", – сообщает со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова его пресс-служба. По словам Кумпилова, выполнение всех ранее намеченных мероприятий дорожной карты проекта идет по графику. Отмечается, что реконструкция участка автодороги Даховская – плато Лагонаки, а также обеспечение курорта инженерной инфраструктурой, ведется на средства субсидии, предоставленной Минстроем России.
https://ria.ru/20230627/infrastruktura-1880696752.html
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республика адыгея, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов

В Адыгее реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкХребет Каменное море в районе плато Лагонаки в Майкопском районе Республики Адыгея
Хребет Каменное море в районе плато Лагонаки в Майкопском районе Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Хребет Каменное море в районе плато Лагонаки в Майкопском районе Республики Адыгея. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 5 июл - РИА Новости. В Адыгее в рамках реализации проекта по созданию горного экокурорта реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина прошло совещание, посвященное реализации инфраструктурных проектов для создания туристских кластеров. Среди прочих обсуждался проект строящегося в горах Адыгеи экокурорта "Лагонаки".
"Уже началась реконструкция участка автомобильной дороги Даховская-плато Лагонаки, также предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, линий электропередач", – сообщает со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова его пресс-служба. По словам Кумпилова, выполнение всех ранее намеченных мероприятий дорожной карты проекта идет по графику.
Отмечается, что реконструкция участка автодороги Даховская – плато Лагонаки, а также обеспечение курорта инженерной инфраструктурой, ведется на средства субсидии, предоставленной Минстроем России.
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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