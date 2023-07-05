https://ria.ru/20230705/doroga-1882379719.html

В Адыгее реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки

В Адыгее реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки - РИА Новости, 05.07.2023

В Адыгее реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки

В Адыгее в рамках реализации проекта по созданию горного экокурорта реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:10

2023-07-05T15:10

2023-07-05T15:10

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 5 июл - РИА Новости. В Адыгее в рамках реализации проекта по созданию горного экокурорта реконструируют дорогу из станицы Даховской на плато Лагонаки, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина прошло совещание, посвященное реализации инфраструктурных проектов для создания туристских кластеров. Среди прочих обсуждался проект строящегося в горах Адыгеи экокурорта "Лагонаки". "Уже началась реконструкция участка автомобильной дороги Даховская-плато Лагонаки, также предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, линий электропередач", – сообщает со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова его пресс-служба. По словам Кумпилова, выполнение всех ранее намеченных мероприятий дорожной карты проекта идет по графику. Отмечается, что реконструкция участка автодороги Даховская – плато Лагонаки, а также обеспечение курорта инженерной инфраструктурой, ведется на средства субсидии, предоставленной Минстроем России.

https://ria.ru/20230627/infrastruktura-1880696752.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика адыгея, мурат кумпилов