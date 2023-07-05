https://ria.ru/20230705/diplomaty-1882479923.html
Глава МИД Молдавии заявил, что у него "есть вопросы" к дипмиссии России
Глава МИД Молдавии заявил, что у него "есть вопросы" к дипмиссии России - РИА Новости, 05.07.2023
Глава МИД Молдавии заявил, что у него "есть вопросы" к дипмиссии России
Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил в эфире телеканала Vocea Basarabiei, что у него "есть вопросы" к количеству российских... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T23:54
2023-07-05T23:54
2023-07-05T23:54
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил в эфире телеканала Vocea Basarabiei, что у него "есть вопросы" к количеству российских дипломатов в республике, поскольку, по его утверждению, они не помогают решать проблемы в отношениях с Россией. Ранее представители правящей партии "Действие и солидарность" заявляли, что в Молдавии аккредитовано более 30 российских дипломатов. Депутат от политсилы Андриан Кептонар обратился к МИД с просьбой проанализировать возможность сокращения количества российских дипломатов до шести человек, поскольку, как он заявил, в посольстве Молдавии в Москве работают шесть сотрудников. "В случае РФ мы видим враждебную, агрессивную, неправильную, неуважительную политику по отношению к Молдавии, поэтому у всех - и у меня тоже - есть вопросы к количеству лиц, являющихся дипломатами или занимающимися другой деятельностью, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношении с Россией", - сказал Попеску. По его словам, всегда есть разница в количестве дипломатов, которые представляют большие и маленькие государства - и это нормально, но большое число сотрудников дипмиссии должно помогать налаживать отношения между странами. "Было несколько высылок лиц из дипмиссии РФ, в будущем, …если РФ продолжит недружественную политику в отношении Молдавии, заявления и действия, которые будут касаться дестабилизации ситуации Молдавии, будут навязывать траты и стресс для экономики, для страны, для наших граждан, очевидно, что последуют ответы, в том числе по дипломатической линии", - добавил Попеску. В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц в ответ на их регулярные антироссийские заявления. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и главы МВД Молдавии Анны Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.
https://ria.ru/20230705/nato-1882390557.html
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молдавия, россия, в мире, николай попеску
Молдавия, Россия, В мире, Николай Попеску
Глава МИД Молдавии заявил, что у него "есть вопросы" к дипмиссии России
Глава МИД Молдавии Попеску заявил, что у него "есть вопросы" к российским дипломатам
КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости.
Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил в эфире телеканала Vocea Basarabiei
, что у него "есть вопросы" к количеству российских дипломатов в республике, поскольку, по его утверждению, они не помогают решать проблемы в отношениях с Россией.
Ранее представители правящей партии "Действие и солидарность" заявляли, что в Молдавии аккредитовано более 30 российских дипломатов. Депутат от политсилы Андриан Кептонар обратился к МИД с просьбой проанализировать возможность сокращения количества российских дипломатов до шести человек, поскольку, как он заявил, в посольстве Молдавии в Москве
работают шесть сотрудников.
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"В случае РФ мы видим враждебную, агрессивную, неправильную, неуважительную политику по отношению к Молдавии, поэтому у всех - и у меня тоже - есть вопросы к количеству лиц, являющихся дипломатами или занимающимися другой деятельностью, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношении с Россией", - сказал Попеску.
По его словам, всегда есть разница в количестве дипломатов, которые представляют большие и маленькие государства - и это нормально, но большое число сотрудников дипмиссии должно помогать налаживать отношения между странами.
"Было несколько высылок лиц из дипмиссии РФ, в будущем, …если РФ продолжит недружественную политику в отношении Молдавии, заявления и действия, которые будут касаться дестабилизации ситуации Молдавии, будут навязывать траты и стресс для экономики, для страны, для наших граждан, очевидно, что последуют ответы, в том числе по дипломатической линии", - добавил Попеску.
В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева
, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц в ответ на их регулярные антироссийские заявления. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и главы МВД Молдавии Анны Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.
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