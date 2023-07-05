https://ria.ru/20230705/deystviya-1882394479.html

Германия призвала прекратить военные действия у Запорожской АЭС

Германия призвала прекратить военные действия у Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.07.2023

Германия призвала прекратить военные действия у Запорожской АЭС

Германия призвала обе стороны конфликта на Украине остановить военные действия вблизи Запорожской АЭС, сообщил журналистам в среду представитель кабмина ФРГ... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:38

2023-07-05T15:38

2023-07-05T15:38

специальная военная операция на украине

германия

берлин (город)

владимир рогов

василий небензя

рафаэль гросси

запорожская аэс

оон

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БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Германия призвала обе стороны конфликта на Украине остановить военные действия вблизи Запорожской АЭС, сообщил журналистам в среду представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Правительство Германии уже продолжительное время с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и с большим напором призвала обе стороны конфликта прекратить любые военные действия вблизи этой АЭС и обеспечить ее безопасную работу", - заявил он на брифинге кабинета министров. Он добавил, что все сообщения о ситуации вокруг АЭС Берлин принял к сведению, но не может их подтвердить. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230705/zaes-1882290746.html

https://ria.ru/20230704/zaes-1882254150.html

германия

берлин (город)

россия

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германия, берлин (город), владимир рогов, василий небензя, рафаэль гросси, запорожская аэс, оон, нато, россия