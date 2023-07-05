Рейтинг@Mail.ru
Германия призвала прекратить военные действия у Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/deystviya-1882394479.html
Германия призвала прекратить военные действия у Запорожской АЭС
Германия призвала прекратить военные действия у Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.07.2023
Германия призвала прекратить военные действия у Запорожской АЭС
Германия призвала обе стороны конфликта на Украине остановить военные действия вблизи Запорожской АЭС, сообщил журналистам в среду представитель кабмина ФРГ... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:38
2023-07-05T15:38
специальная военная операция на украине
германия
берлин (город)
владимир рогов
василий небензя
рафаэль гросси
запорожская аэс
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197610_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_490c9dceaa44d8a13d6b4215ded20b29.jpg
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Германия призвала обе стороны конфликта на Украине остановить военные действия вблизи Запорожской АЭС, сообщил журналистам в среду представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Правительство Германии уже продолжительное время с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и с большим напором призвала обе стороны конфликта прекратить любые военные действия вблизи этой АЭС и обеспечить ее безопасную работу", - заявил он на брифинге кабинета министров. Он добавил, что все сообщения о ситуации вокруг АЭС Берлин принял к сведению, но не может их подтвердить. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230705/zaes-1882290746.html
https://ria.ru/20230704/zaes-1882254150.html
германия
берлин (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197610_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7362af29a54e5fd62e1e2eb7d61a2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, берлин (город), владимир рогов, василий небензя, рафаэль гросси, запорожская аэс, оон, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Германия, Берлин (город), Владимир Рогов, Василий Небензя, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, ООН, НАТО, Россия
Германия призвала прекратить военные действия у Запорожской АЭС

Германия призвала обе стороны конфликта на Украине остановить военные действия вблизи ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Германия призвала обе стороны конфликта на Украине остановить военные действия вблизи Запорожской АЭС, сообщил журналистам в среду представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Правительство Германии уже продолжительное время с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и с большим напором призвала обе стороны конфликта прекратить любые военные действия вблизи этой АЭС и обеспечить ее безопасную работу", - заявил он на брифинге кабинета министров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Не верьте лжи". Слова Зеленского о ЗАЭС шокировали пользователей Сети
Вчера, 09:07
Он добавил, что все сообщения о ситуации вокруг АЭС Берлин принял к сведению, но не может их подтвердить.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Генсек ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В ООН заявили, что Гутерреш не звонил Зеленскому насчет Запорожской АЭС
4 июля, 21:23
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияБерлин (город)Владимир РоговВасилий НебензяРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСООННАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала