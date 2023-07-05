https://ria.ru/20230705/blagoveschensk-1882278599.html

В Благовещенске планируют построить дом социального обслуживания

В Благовещенске планируют построить дом социального обслуживания - РИА Новости, 05.07.2023

В Благовещенске планируют построить дом социального обслуживания

Дом социального обслуживания на почти 200 человек планируют построить в Благовещенске Амурской области по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:27

2023-07-05T05:27

2023-07-05T05:27

амурская область

благовещенск

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

антон котяков

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Дом социального обслуживания на почти 200 человек планируют построить в Благовещенске Амурской области по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает правительство региона. Строительство социальных учреждений в регионе губернатор Василий Орлов обсудил с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. Как сообщил на встрече глава области, в мае текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. "Комплекс будет состоять из трех жилых корпусов с лечебно-профилактическим блоком, культурно-досуговым центром, пищеблоком, блока сопровождаемого проживания и ряда вспомогательных объектов. Строительство Дома социального обслуживания позволит ликвидировать очередь в дома-интернаты. На сегодняшний день она составляет 113 человек", - сказал Орлов. Для комфорта постояльцев в Доме социального обслуживания планируется создать помещения для занятий творчеством, трудом, адаптивной физкультурой, проведения восстановительных, реабилитационных и досуговых мероприятий. Котяков поддержал строительство данного центра в Амурской области и подтвердил, что на него будет выделено федеральное финансирование. Также на встрече обсудили перспективы строительства в Приамурье двух комплексных центров социального обслуживания населения и создания реабилитационного центра для инвалидов. По этим проектам регион прорабатывает свои предложения и готовит документацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230606/sotrudnichestvo-1876475993.html

https://ria.ru/20230526/blagoveschensk-1874248029.html

благовещенск

амурская область

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благовещенск, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), антон котяков, общество