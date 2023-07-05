https://ria.ru/20230705/blagoveschensk-1882278599.html
В Благовещенске планируют построить дом социального обслуживания
В Благовещенске планируют построить дом социального обслуживания - РИА Новости, 05.07.2023
В Благовещенске планируют построить дом социального обслуживания
Дом социального обслуживания на почти 200 человек планируют построить в Благовещенске Амурской области по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:27
2023-07-05T05:27
2023-07-05T05:27
амурская область
благовещенск
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
антон котяков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1773995526_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6a9397ef1ddd3dc1f3676d130311bc0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Дом социального обслуживания на почти 200 человек планируют построить в Благовещенске Амурской области по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает правительство региона. Строительство социальных учреждений в регионе губернатор Василий Орлов обсудил с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. Как сообщил на встрече глава области, в мае текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. "Комплекс будет состоять из трех жилых корпусов с лечебно-профилактическим блоком, культурно-досуговым центром, пищеблоком, блока сопровождаемого проживания и ряда вспомогательных объектов. Строительство Дома социального обслуживания позволит ликвидировать очередь в дома-интернаты. На сегодняшний день она составляет 113 человек", - сказал Орлов. Для комфорта постояльцев в Доме социального обслуживания планируется создать помещения для занятий творчеством, трудом, адаптивной физкультурой, проведения восстановительных, реабилитационных и досуговых мероприятий. Котяков поддержал строительство данного центра в Амурской области и подтвердил, что на него будет выделено федеральное финансирование. Также на встрече обсудили перспективы строительства в Приамурье двух комплексных центров социального обслуживания населения и создания реабилитационного центра для инвалидов. По этим проектам регион прорабатывает свои предложения и готовит документацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20230606/sotrudnichestvo-1876475993.html
https://ria.ru/20230526/blagoveschensk-1874248029.html
благовещенск
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1773995526_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7ee35c20b702e92f50e38852f57fc203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), антон котяков, общество
Амурская область, Благовещенск, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), Антон Котяков, Общество
В Благовещенске планируют построить дом социального обслуживания
В Благовещенске планируют построить дом социального обслуживания на почти 200 человек
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Дом социального обслуживания на почти 200 человек планируют построить в Благовещенске Амурской области по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает правительство региона.
Строительство социальных учреждений в регионе губернатор Василий Орлов
обсудил с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым
. Как сообщил на встрече глава области, в мае текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации.
Благовещенск и Серпухов стали городами-побратимами
"Комплекс будет состоять из трех жилых корпусов с лечебно-профилактическим блоком, культурно-досуговым центром, пищеблоком, блока сопровождаемого проживания и ряда вспомогательных объектов. Строительство Дома социального обслуживания позволит ликвидировать очередь в дома-интернаты. На сегодняшний день она составляет 113 человек", - сказал Орлов.
Для комфорта постояльцев в Доме социального обслуживания планируется создать помещения для занятий творчеством, трудом, адаптивной физкультурой, проведения восстановительных, реабилитационных и досуговых мероприятий.
Котяков поддержал строительство данного центра в Амурской области и подтвердил, что на него будет выделено федеральное финансирование.
Также на встрече обсудили перспективы строительства в Приамурье двух комплексных центров социального обслуживания населения и создания реабилитационного центра для инвалидов. По этим проектам регион прорабатывает свои предложения и готовит документацию.
Благовещенск и Хэйхэ представят на форуме в Шанхае как единую площадку