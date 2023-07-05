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Байден предал BLM, заявил активист - РИА Новости, 05.07.2023
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12:36 05.07.2023 (обновлено: 14:55 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/bayden-1882334808.html
Байден предал BLM, заявил активист
Байден предал BLM, заявил активист - РИА Новости, 05.07.2023
Байден предал BLM, заявил активист
Президент США Джо Байден не выполнил предвыборное обещание выпустить из тюрем более 400 сторонников движения Black Lives Matter (BLM), они продолжают сидеть без РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:36
2023-07-05T14:55
в мире
сша
санкт-петербург
джо байден
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден не выполнил предвыборное обещание выпустить из тюрем более 400 сторонников движения Black Lives Matter (BLM), они продолжают сидеть без предъявления обвинений, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. "Демократы предали историю с BLM. В период предвыборной кампании, которую вел Байден, Камала Харрис как будущий кандидат в вице-президенты общалась с активистами, среди которых был и Омали (Омали Йешитела, общественный активист, арестованный в США по делу Ионова – ред.). И она им обещала, что если Байден станет президентом, то более 400 сторонников BLM, которые находятся в тюрьмах разных штатов без предъявления обвинения, будут выпущены или помилованы. А они как сидели, так и сидят", - рассказал Ионов. По его словам, до сих пор не отменен закон ICE (Погранично-таможенная служба США), который был принят при Дональде Трампе, и который Байден обещал отменить. Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы. В январе соучредитель движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе Мелина Абдулла, комментируя случаи гибели американцев от рук офицеров полиции, заявил РИА Новости, что США все сильнее превращаются в полицейское государство, в котором правоохранительные органы потребляют все больше государственного финансирования. Как утверждает американский минюст, россиянин Александр Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство. За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение – до 10 миллионов долларов. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230705/blm-1882279001.html
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в мире, сша, санкт-петербург, джо байден, камала харрис, дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Санкт-Петербург, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Байден предал BLM, заявил активист

Активист Ионов: Байден предал BLM, не отпустив сторонников движения из тюрем

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден не выполнил предвыборное обещание выпустить из тюрем более 400 сторонников движения Black Lives Matter (BLM), они продолжают сидеть без предъявления обвинений, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.
"Демократы предали историю с BLM. В период предвыборной кампании, которую вел Байден, Камала Харрис как будущий кандидат в вице-президенты общалась с активистами, среди которых был и Омали (Омали Йешитела, общественный активист, арестованный в США по делу Ионова – ред.). И она им обещала, что если Байден станет президентом, то более 400 сторонников BLM, которые находятся в тюрьмах разных штатов без предъявления обвинения, будут выпущены или помилованы. А они как сидели, так и сидят", - рассказал Ионов.
По его словам, до сих пор не отменен закон ICE (Погранично-таможенная служба США), который был принят при Дональде Трампе, и который Байден обещал отменить.
Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
Протестующий на одной из улиц в Портленде - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Активист объяснил, зачем Байден поддерживал движение BLM
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В январе соучредитель движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе Мелина Абдулла, комментируя случаи гибели американцев от рук офицеров полиции, заявил РИА Новости, что США все сильнее превращаются в полицейское государство, в котором правоохранительные органы потребляют все больше государственного финансирования.
Как утверждает американский минюст, россиянин Александр Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.
За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение – до 10 миллионов долларов.
Читайте полный текст интервью >>>
Протестующий на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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В миреСШАСанкт-ПетербургДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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