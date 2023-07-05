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Аварии и ЧП на речном транспорте в России в 2022-2023 годах

Аварии и ЧП на речном транспорте в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 05.07.2023

Аварии и ЧП на речном транспорте в России в 2022-2023 годах

в Ярославле при швартовке теплоход "Москва 208" столкнулся с бетонным пирсом. В результате инцидента пострадали 12 человек, семеро были госпитализированы. Всего РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:13

2023-07-05T17:13

2023-07-05T17:14

происшествия

справки

россия

ярославль

обь

айсен николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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20235 июля в Ярославле при швартовке теплоход "Москва 208" столкнулся с бетонным пирсом. В результате инцидента пострадали 12 человек, семеро были госпитализированы. Всего на судне было более 80 человек. 19 июня в республике Марий Эл на реке Волге напротив деревни Чуваш-Отары произошло столкновение моторной лодки с теплоходом-толкачом, состоящим из двух барж. В результате ЧП один рыбак погиб, другой был госпитализирован с многочисленными ушибами. 6 июня в Чувашии недалеко от деревни Курочкино Козловского округа на реке Волге столкнулась баржа с надувной моторной лодкой. По данным МЧС региона, в результате столкновения мужчина, находившийся в лодке, погиб, его спутницу удалось спасти. 23 мая в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на реке Оби во время ночной стоянки в районе поселка Зенково на судне "РТ-377" произошел взрыв и пожар. В результате ЧП один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, погибший был капитаном судна. 202228 сентября на реке Ока у города Алексин Тульской области произошла столкновение речного буксира с моторной лодкой. В результате пропали два человека. 15 августа в Санкт-Петербурге круизный катер Yamaha CR-27 столкнулся с бетонной опорой набережной. На борту катера находилось три человека. При столкновении двое из них получили различные травмы и были госпитализированы. Катер получил видимые повреждения, но разливов топлива не зафиксировано. 30 июля на реке Каме в Пермском крае пассажирский катер типа "Ярославец", перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей, груженой лесом. В результате столкновения пострадали девять человек, погибших нет, при этом один пассажир был госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находилась на фарватере. Капитан пассажирского катера находился в состоянии алкогольного опьянения, это показали результаты медосвидетельствования. 11 июля в трех километрах от села "Графский Берег" Намского района Якутии на середине реки Лена сел на мель теплоход "Метеор-235", выполнявший заказной рейс "Лямпушка (Кобяйский район) – Якутск". На борту судна находились девять пассажиров, шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали семь человек, они были эвакуированы на берег и доставлены в больницу. Среди пострадавших была родная сестра главы Якутии Айсена Николаева. 8 июля около 23.30 на реке Волга напротив села Макарьево в Нижегородской области произошло столкновение моторной лодки и баржи, двигавшейся по середине реки. Мужчина, управлявший лодкой, скончался, лодка затонула, баржа повреждений не получила. 12 июня в Чувашии на 1147-м километре судового хода Волги произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803". Погибли четыре человека. 15 апреля в городе Камышин Волгоградской области на Волге перевернулся прогулочный катер. Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин. Двое пассажиров погибли, в том числе 12-летний мальчик. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, справки, россия, ярославль, обь, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)