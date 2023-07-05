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На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 05.07.2023 (обновлено: 14:30 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/ataka-1882363604.html
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ и пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:14
2023-07-05T14:30
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ и пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, Кузьмино и Червонопоповка Луганской народной республики нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Серебрянки и Торского в ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
https://ria.ru/20230705/ugroza-1882326785.html
макеевка
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макеевка, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

Минобороны: на Краснолиманском направлении отразили две атаки украинских штурмовых групп

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ и пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщили в среду в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, Кузьмино и Червонопоповка Луганской народной республики нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Серебрянки и Торского в ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
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