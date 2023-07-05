https://ria.ru/20230705/ataka-1882363604.html

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ и пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:14

2023-07-05T14:14

2023-07-05T14:30

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ и пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, Кузьмино и Червонопоповка Луганской народной республики нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Серебрянки и Торского в ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20230705/ugroza-1882326785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность