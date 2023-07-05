https://ria.ru/20230705/artilleriya-1882282358.html

Российские артиллеристы уничтожили спрятанную в лесополосе зенитку ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили спрятанную в лесополосе зенитку ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023

Российские артиллеристы уничтожили спрятанную в лесополосе зенитку ВСУ

Уральские артиллеристы из Южной группировки войск вместе с разведчиками отдельного разведбата "Спарта" обнаружили и уничтожили ЗУ-23, спрятанную в лесополосе на РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T07:03

2023-07-05T07:03

2023-07-05T07:03

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Уральские артиллеристы из Южной группировки войск вместе с разведчиками отдельного разведбата "Спарта" обнаружили и уничтожили ЗУ-23, спрятанную в лесополосе на донецком направлении, рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона. "Перед тем, как мы ее поразили, она работала по нашим БПЛА, а потом переключилась на наш передний край. Если ее ОФ-снаряд (осколочно-фугасный - ред.) попадет, даже БМП мало не будет, еще и скорострельность у нее большая", - сказал собеседник агентства.По его словам, чтобы наверняка поразить цель, было потрачено семь 122-миллиметровых снарядов, огонь велся из гаубицы Д-30. Боец отметил, что уничтожить цель помогла грамотная работа разведчиков из ОРБ "Спарта". "Обнаружили их, как всегда у нас, разведчики "Спарты", благодаря им отработали четко", - сказал он.

https://ria.ru/20230705/rapira-1882279172.html

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