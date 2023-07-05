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Российские артиллеристы уничтожили спрятанную в лесополосе зенитку ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:03 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/artilleriya-1882282358.html
Российские артиллеристы уничтожили спрятанную в лесополосе зенитку ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили спрятанную в лесополосе зенитку ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
Российские артиллеристы уничтожили спрятанную в лесополосе зенитку ВСУ
Уральские артиллеристы из Южной группировки войск вместе с разведчиками отдельного разведбата "Спарта" обнаружили и уничтожили ЗУ-23, спрятанную в лесополосе на РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T07:03
2023-07-05T07:03
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Уральские артиллеристы из Южной группировки войск вместе с разведчиками отдельного разведбата "Спарта" обнаружили и уничтожили ЗУ-23, спрятанную в лесополосе на донецком направлении, рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона. "Перед тем, как мы ее поразили, она работала по нашим БПЛА, а потом переключилась на наш передний край. Если ее ОФ-снаряд (осколочно-фугасный - ред.) попадет, даже БМП мало не будет, еще и скорострельность у нее большая", - сказал собеседник агентства.По его словам, чтобы наверняка поразить цель, было потрачено семь 122-миллиметровых снарядов, огонь велся из гаубицы Д-30. Боец отметил, что уничтожить цель помогла грамотная работа разведчиков из ОРБ "Спарта". "Обнаружили их, как всегда у нас, разведчики "Спарты", благодаря им отработали четко", - сказал он.
https://ria.ru/20230705/rapira-1882279172.html
РИА Новости
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили спрятанную в лесополосе зенитку ВСУ

Артиллеристы из Южной группировки уничтожили спрятанную в лесополосе зенитку ВСУ ЗУ-23

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Уральские артиллеристы из Южной группировки войск вместе с разведчиками отдельного разведбата "Спарта" обнаружили и уничтожили ЗУ-23, спрятанную в лесополосе на донецком направлении, рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона.
"Перед тем, как мы ее поразили, она работала по нашим БПЛА, а потом переключилась на наш передний край. Если ее ОФ-снаряд (осколочно-фугасный - ред.) попадет, даже БМП мало не будет, еще и скорострельность у нее большая", - сказал собеседник агентства.
По его словам, чтобы наверняка поразить цель, было потрачено семь 122-миллиметровых снарядов, огонь велся из гаубицы Д-30. Боец отметил, что уничтожить цель помогла грамотная работа разведчиков из ОРБ "Спарта".
"Обнаружили их, как всегда у нас, разведчики "Спарты", благодаря им отработали четко", - сказал он.
Противотанковые пушки МТ-12 Рапира в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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