https://ria.ru/20230704/zaporozhe-1882087056.html
При обстреле склада в Запорожье ранены четыре волонтера
При обстреле склада в Запорожье ранены четыре волонтера - РИА Новости, 04.07.2023
При обстреле склада в Запорожье ранены четыре волонтера
Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли медицинский склад в Акимовке, ранив четырех волонтеров, рассказал журналистам представитель оперативных служб... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:34
2023-07-04T11:34
2023-07-04T11:34
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПЛЬ (Запорожская область) , 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли медицинский склад в Акимовке, ранив четырех волонтеров, рассказал журналистам представитель оперативных служб Запорожской области. "Около 10.00 ВСУ произвели обстрел Акимовки. Удары пришлись по медицинскому складу. Ранены четыре человека – волонтеры, двое из них в тяжелом состоянии", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230704/front-1881960887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле склада в Запорожье ранены четыре волонтера
Четыре волонтера пострадали при обстреле медицинского склада в Запорожской области
МЕЛИТОПЛЬ (Запорожская область) , 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли медицинский склад в Акимовке, ранив четырех волонтеров, рассказал журналистам представитель оперативных служб Запорожской области.
"Около 10.00 ВСУ произвели обстрел Акимовки. Удары пришлись по медицинскому складу. Ранены четыре человека – волонтеры, двое из них в тяжелом состоянии", - сказал представитель ведомства.
"Все будет со дня на день". К чему готовятся в Запорожской области