https://ria.ru/20230704/zaporozhe-1882087056.html

При обстреле склада в Запорожье ранены четыре волонтера

При обстреле склада в Запорожье ранены четыре волонтера - РИА Новости, 04.07.2023

При обстреле склада в Запорожье ранены четыре волонтера

Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли медицинский склад в Акимовке, ранив четырех волонтеров, рассказал журналистам представитель оперативных служб... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:34

2023-07-04T11:34

2023-07-04T11:34

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПЛЬ (Запорожская область) , 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли медицинский склад в Акимовке, ранив четырех волонтеров, рассказал журналистам представитель оперативных служб Запорожской области. "Около 10.00 ВСУ произвели обстрел Акимовки. Удары пришлись по медицинскому складу. Ранены четыре человека – волонтеры, двое из них в тяжелом состоянии", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230704/front-1881960887.html

запорожская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия