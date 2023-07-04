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В Роспотребнадзоре рассказали о заболевших после употребления мяса медведя - РИА Новости, 04.07.2023
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11:19 04.07.2023 (обновлено: 11:39 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/zaabaykale-1882082643.html
В Роспотребнадзоре рассказали о заболевших после употребления мяса медведя
В Роспотребнадзоре рассказали о заболевших после употребления мяса медведя - РИА Новости, 04.07.2023
В Роспотребнадзоре рассказали о заболевших после употребления мяса медведя
Четыре человека заразились трихинеллезом и у 11 людей подозревают заражение после употребления мяса медведя в селе Куанда в Забайкалье, сообщили в управлении... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:19
2023-07-04T11:39
происшествия
забайкальский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЧИТА, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека заразились трихинеллезом и у 11 людей подозревают заражение после употребления мяса медведя в селе Куанда в Забайкалье, сообщили в управлении Роспотребнадзора по краю. Ранее пресс-служба правительства информировала об отравлении девяти человек, в том числе одного ребёнка, мясом дикого медведя в селе Куанда Каларского района. Шесть человек были госпитализированы. Прокуратура начала проверку. Позднее число заболевших увеличилось до 11. "В период с 29 июня по 3 июля в Каларском районе зарегистрирована групповая заболеваемость трихинеллезом. Лабораторно (методом ИФА) диагноз трихинеллез подтвержден у четырёх заболевших жителей села Куанд, 11 обратившимся и активно выявленным установлено подозрение на заболевание. Проводится их лабораторное обследование по выявлению диагностических антител класса IgM и IgG к антигенам трихинелл", - уточнили в пресс-службе. По данным ведомства, заболевшие и лица с подозрением госпитализированы. У них нет отравления. "Причиной заболевания явилось употребление в начале июня мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку", - добавили в пресс-службе. Управление предписало Каларской центральной районной больнице провести дополнительные профилактические мероприятия. Проведены подворные обходы, опрос и осмотр жителей Куанды медицинскими работниками и специалистом Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае. Кроме того, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе Каларского муниципального округа Забайкальского края с отработкой мероприятий плана по локализации очага. "Мясо медведя, которое было обнаружено 3 июля у одного из заболевших, изъято и направлено на ветеринарную экспертизу", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230703/otravlenie-1881846342.html
https://ria.ru/20230630/otravlenie-1881494806.html
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происшествия, забайкальский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Забайкальский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о заболевших после употребления мяса медведя

В Забайкалье заболевшие после употребления мяса медведя заразились трихинеллезом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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ЧИТА, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека заразились трихинеллезом и у 11 людей подозревают заражение после употребления мяса медведя в селе Куанда в Забайкалье, сообщили в управлении Роспотребнадзора по краю.
Ранее пресс-служба правительства информировала об отравлении девяти человек, в том числе одного ребёнка, мясом дикого медведя в селе Куанда Каларского района. Шесть человек были госпитализированы. Прокуратура начала проверку. Позднее число заболевших увеличилось до 11.
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"В период с 29 июня по 3 июля в Каларском районе зарегистрирована групповая заболеваемость трихинеллезом. Лабораторно (методом ИФА) диагноз трихинеллез подтвержден у четырёх заболевших жителей села Куанд, 11 обратившимся и активно выявленным установлено подозрение на заболевание. Проводится их лабораторное обследование по выявлению диагностических антител класса IgM и IgG к антигенам трихинелл", - уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, заболевшие и лица с подозрением госпитализированы. У них нет отравления. "Причиной заболевания явилось употребление в начале июня мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку", - добавили в пресс-службе.
Управление предписало Каларской центральной районной больнице провести дополнительные профилактические мероприятия. Проведены подворные обходы, опрос и осмотр жителей Куанды медицинскими работниками и специалистом Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае.
Кроме того, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе Каларского муниципального округа Забайкальского края с отработкой мероприятий плана по локализации очага.
"Мясо медведя, которое было обнаружено 3 июля у одного из заболевших, изъято и направлено на ветеринарную экспертизу", - отметили в пресс-службе.
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ПроисшествияЗабайкальский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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