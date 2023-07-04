https://ria.ru/20230704/zaabaykale-1882082643.html

В Роспотребнадзоре рассказали о заболевших после употребления мяса медведя

В Роспотребнадзоре рассказали о заболевших после употребления мяса медведя - РИА Новости, 04.07.2023

В Роспотребнадзоре рассказали о заболевших после употребления мяса медведя

Четыре человека заразились трихинеллезом и у 11 людей подозревают заражение после употребления мяса медведя в селе Куанда в Забайкалье, сообщили в управлении... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:19

2023-07-04T11:19

2023-07-04T11:39

происшествия

забайкальский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg

ЧИТА, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека заразились трихинеллезом и у 11 людей подозревают заражение после употребления мяса медведя в селе Куанда в Забайкалье, сообщили в управлении Роспотребнадзора по краю. Ранее пресс-служба правительства информировала об отравлении девяти человек, в том числе одного ребёнка, мясом дикого медведя в селе Куанда Каларского района. Шесть человек были госпитализированы. Прокуратура начала проверку. Позднее число заболевших увеличилось до 11. "В период с 29 июня по 3 июля в Каларском районе зарегистрирована групповая заболеваемость трихинеллезом. Лабораторно (методом ИФА) диагноз трихинеллез подтвержден у четырёх заболевших жителей села Куанд, 11 обратившимся и активно выявленным установлено подозрение на заболевание. Проводится их лабораторное обследование по выявлению диагностических антител класса IgM и IgG к антигенам трихинелл", - уточнили в пресс-службе. По данным ведомства, заболевшие и лица с подозрением госпитализированы. У них нет отравления. "Причиной заболевания явилось употребление в начале июня мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку", - добавили в пресс-службе. Управление предписало Каларской центральной районной больнице провести дополнительные профилактические мероприятия. Проведены подворные обходы, опрос и осмотр жителей Куанды медицинскими работниками и специалистом Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае. Кроме того, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе Каларского муниципального округа Забайкальского края с отработкой мероприятий плана по локализации очага. "Мясо медведя, которое было обнаружено 3 июля у одного из заболевших, изъято и направлено на ветеринарную экспертизу", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230703/otravlenie-1881846342.html

https://ria.ru/20230630/otravlenie-1881494806.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, забайкальский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)