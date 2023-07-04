https://ria.ru/20230704/vnukovo-1882052225.html
Из Внуково в другие аэропорты перенаправили 14 рейсов
Из Внуково в другие аэропорты перенаправили 14 рейсов - РИА Новости, 04.07.2023
Из Внуково в другие аэропорты перенаправили 14 рейсов
Четырнадцать рейсов было перенаправлено во вторник из столичного аэропорта Внуково в другие аэропорты, сообщил журналистам источник в аэропорту. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:02
2023-07-04T08:02
2023-07-04T08:02
москва
новая москва
кубинка
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Четырнадцать рейсов было перенаправлено во вторник из столичного аэропорта Внуково в другие аэропорты, сообщил журналистам источник в аэропорту. Во вторник представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что два беспилотника сбиты в Новой Москве в районе поселка Валуево, еще один - в районе подмосковной Кубинки. Позднее Росавиация и аэропорт Внуково сообщили о введенных в этой авиагавани ограничениях по приему и выпуску воздушных судов. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. "На 07.30 (мск) подтверждено 14 рейсов, ушедших из аэропорта Москва (Внуково)", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230704/vnukovo-1882050797.html
москва
новая москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, новая москва, кубинка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия
Москва, Новая Москва, Кубинка, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Происшествия
Из Внуково в другие аэропорты перенаправили 14 рейсов
Из Внуково в другие аэропорты во вторник утром перенаправили 14 рейсов