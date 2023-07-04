https://ria.ru/20230704/ukraina-1882133093.html

Страны ШОС не стали упоминать Украину в декларации

Страны ШОС не стали упоминать Украину в декларации - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС не стали упоминать Украину в декларации

Украина не упоминается в нью-делийской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из документа. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:32

2023-07-04T13:32

2023-07-04T13:32

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Украина не упоминается в нью-делийской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из документа. Согласно опубликованному во вторник тесту декларации, в 10-страничном документе тема Украины не затрагивалась. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html

украина

нью-дели

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, шос, нью-дели, индия