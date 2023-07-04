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Страны ШОС не стали упоминать Украину в декларации - РИА Новости, 04.07.2023
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13:32 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882133093.html
Страны ШОС не стали упоминать Украину в декларации
Страны ШОС не стали упоминать Украину в декларации - РИА Новости, 04.07.2023
Страны ШОС не стали упоминать Украину в декларации
Украина не упоминается в нью-делийской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из документа. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:32
2023-07-04T13:32
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Украина не упоминается в нью-делийской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из документа. Согласно опубликованному во вторник тесту декларации, в 10-страничном документе тема Украины не затрагивалась. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
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в мире, украина, шос, нью-дели, индия
В мире, Украина, ШОС, Нью-Дели, Индия
Страны ШОС не стали упоминать Украину в декларации

Совет глав ШОС не упомянул Украину в опубликованном тексте нью-делийской декларации

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Украина не упоминается в нью-делийской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из документа.
Согласно опубликованному во вторник тесту декларации, в 10-страничном документе тема Украины не затрагивалась.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
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