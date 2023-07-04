Рейтинг@Mail.ru
МВД запретит уклонистам садиться за руль - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/uklonisty-1882098417.html
МВД запретит уклонистам садиться за руль
МВД запретит уклонистам садиться за руль - РИА Новости, 04.07.2023
МВД запретит уклонистам садиться за руль
МВД России утвердило порядок ограничения водительских прав уклонистам - приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:09
2023-07-04T12:09
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155915/91/1559159197_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f21e2301e353082b85c2234fec3fd15d.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МВД России утвердило порядок ограничения водительских прав уклонистам - приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ряд ограничений для уклонистов. В частности, согласно документу, военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его. "При поступлении сформированного в едином реестре сведений о &lt;...&gt; гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, &lt;...&gt; право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", - говорится в приказе. Соответствующая информация будет направляться в информационную систему Госавтоинспекции в течение суток. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре. Согласно данным "Российской газеты", приказ МВД вступает в силу с 11 июля. В то же время глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
https://ria.ru/20230414/uklonisty-1865337954.html
https://ria.ru/20230518/uklonisty-1872611534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155915/91/1559159197_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1620b25474a5abc1331e12a427b6124f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы рф
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы РФ
МВД запретит уклонистам садиться за руль

МВД утвердило приказ об ограничении права водить автомобиль за неявку в военкомат

© Pixabay / SplitShireМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Pixabay / SplitShire
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МВД России утвердило порядок ограничения водительских прав уклонистам - приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ряд ограничений для уклонистов. В частности, согласно документу, военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу
14 апреля, 14:29
"При поступлении сформированного в едином реестре сведений о <...> гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, <...> право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", - говорится в приказе.
Соответствующая информация будет направляться в информационную систему Госавтоинспекции в течение суток. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре.
Согласно данным "Российской газеты", приказ МВД вступает в силу с 11 июля. В то же время глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
Молодые люди ждут своей очереди для прохождения призывной комиссии в военном комиссариате Симферополя - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Верховный суд напомнил о наказании уклонистам
18 мая, 13:02
 
ОбществоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала