https://ria.ru/20230704/uklonisty-1882098417.html

МВД запретит уклонистам садиться за руль

МВД запретит уклонистам садиться за руль - РИА Новости, 04.07.2023

МВД запретит уклонистам садиться за руль

МВД России утвердило порядок ограничения водительских прав уклонистам - приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:09

2023-07-04T12:09

2023-07-04T12:09

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МВД России утвердило порядок ограничения водительских прав уклонистам - приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ряд ограничений для уклонистов. В частности, согласно документу, военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его. "При поступлении сформированного в едином реестре сведений о <...> гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, <...> право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", - говорится в приказе. Соответствующая информация будет направляться в информационную систему Госавтоинспекции в течение суток. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре. Согласно данным "Российской газеты", приказ МВД вступает в силу с 11 июля. В то же время глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

https://ria.ru/20230414/uklonisty-1865337954.html

https://ria.ru/20230518/uklonisty-1872611534.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы рф