МВД запретит уклонистам садиться за руль
МВД утвердило приказ об ограничении права водить автомобиль за неявку в военкомат
© Pixabay / SplitShireМужчина за рулем автомобиля
© Pixabay / SplitShire
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МВД России утвердило порядок ограничения водительских прав уклонистам - приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ряд ограничений для уклонистов. В частности, согласно документу, военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его.
"При поступлении сформированного в едином реестре сведений о <...> гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, <...> право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", - говорится в приказе.
Соответствующая информация будет направляться в информационную систему Госавтоинспекции в течение суток. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре.
Согласно данным "Российской газеты", приказ МВД вступает в силу с 11 июля. В то же время глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.