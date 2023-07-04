https://ria.ru/20230704/strelba-1882042912.html
При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека
При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека - РИА Новости, 04.07.2023
При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ходе стрельбы в американской Филадельфии, сообщает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:52
2023-07-04T04:52
2023-07-04T05:39
филадельфия
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в ходе стрельбы в американской Филадельфии, сообщает местное отделение телеканала ABC. "Восемь человек были ранены, четверо погибли в ходе стрельбы в Филадельфии", - сообщает телеканал. Стрельба произошла на перекрестке, двое пострадавших - несовершеннолетние, задержан подозреваемый, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230702/strelba-1881728544.html
филадельфия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филадельфия, в мире, сша
При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека
ABC: в Филадельфии в ходе стрельбы погибли четыре человека, восемь ранены