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При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека - РИА Новости, 04.07.2023
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04:52 04.07.2023 (обновлено: 05:39 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/strelba-1882042912.html
При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека
При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека - РИА Новости, 04.07.2023
При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ходе стрельбы в американской Филадельфии, сообщает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:52
2023-07-04T05:39
филадельфия
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в ходе стрельбы в американской Филадельфии, сообщает местное отделение телеканала ABC. "Восемь человек были ранены, четверо погибли в ходе стрельбы в Филадельфии", - сообщает телеканал. Стрельба произошла на перекрестке, двое пострадавших - несовершеннолетние, задержан подозреваемый, говорится в сообщении.
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филадельфия, в мире, сша
Филадельфия, В мире, США
При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека

ABC: в Филадельфии в ходе стрельбы погибли четыре человека, восемь ранены

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в ходе стрельбы в американской Филадельфии, сообщает местное отделение телеканала ABC.
"Восемь человек были ранены, четверо погибли в ходе стрельбы в Филадельфии", - сообщает телеканал.
Стрельба произошла на перекрестке, двое пострадавших - несовершеннолетние, задержан подозреваемый, говорится в сообщении.
Офицер полиции Балтимора, США - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
В Балтиморе несколько человек погибли в результате стрельбы
2 июля, 11:20
 
ФиладельфияВ миреСША
 
 
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