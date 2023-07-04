https://ria.ru/20230704/strelba-1882042912.html

При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека

При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека - РИА Новости, 04.07.2023

При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ходе стрельбы в американской Филадельфии, сообщает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T04:52

2023-07-04T04:52

2023-07-04T05:39

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в ходе стрельбы в американской Филадельфии, сообщает местное отделение телеканала ABC. "Восемь человек были ранены, четверо погибли в ходе стрельбы в Филадельфии", - сообщает телеканал. Стрельба произошла на перекрестке, двое пострадавших - несовершеннолетние, задержан подозреваемый, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230702/strelba-1881728544.html

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филадельфия, в мире, сша