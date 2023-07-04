https://ria.ru/20230704/siriya-1882259963.html
В ЦПВС заявили о нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
В ЦПВС заявили о нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 04.07.2023
В ЦПВС заявили о нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Россия выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами БПЛА "коалиции" над севером Сирии, сообщил на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T22:15
2023-07-04T22:15
2023-07-04T22:15
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами БПЛА "коалиции" над севером Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "Международной антитеррористической коалиции" в воздушном пространстве над северными районами Сирии. В течение суток зафиксировано девять случаев нарушений", - сказал Гуринов на брифинге. Он отметил, что увеличение числа недеконфликтованных полетов ведет к эскалации напряженности, не способствуя взаимному и конструктивному сотрудничеству. Кроме того, Гуринов напомнил, что российская сторона не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире
В ЦПВС заявили о нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
В ЦПВС заявили о систематических нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами БПЛА "коалиции" над севером Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"Российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "Международной антитеррористической коалиции" в воздушном пространстве над северными районами Сирии. В течение суток зафиксировано девять случаев нарушений", - сказал Гуринов на брифинге.
Он отметил, что увеличение числа недеконфликтованных полетов ведет к эскалации напряженности, не способствуя взаимному и конструктивному сотрудничеству. Кроме того, Гуринов напомнил, что российская сторона не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов.
СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии