https://ria.ru/20230704/siriya-1882259963.html

В ЦПВС заявили о нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

В ЦПВС заявили о нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 04.07.2023

В ЦПВС заявили о нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Россия выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами БПЛА "коалиции" над севером Сирии, сообщил на... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T22:15

2023-07-04T22:15

2023-07-04T22:15

сирия

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами БПЛА "коалиции" над севером Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "Международной антитеррористической коалиции" в воздушном пространстве над северными районами Сирии. В течение суток зафиксировано девять случаев нарушений", - сказал Гуринов на брифинге. Он отметил, что увеличение числа недеконфликтованных полетов ведет к эскалации напряженности, не способствуя взаимному и конструктивному сотрудничеству. Кроме того, Гуринов напомнил, что российская сторона не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html

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