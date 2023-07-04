ШОС будет стремиться к общему подходу к перечню террористов
ШОС будет стремиться к общему подходу по единому перечню террористических организаций
ШОС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов объединения, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены отмечают эффективную деятельность Региональной антитеррористической структуры ШОС по содействию сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в том числе в рамках реализации соответствующей Программы на 2022-2024 годы", - говорится в тексте документа.
Вместе с тем "подчеркнута важность реализации практических мер, направленных на расширение ее возможностей по укреплению практического взаимодействия на этих направлениях".
"Государства-члены в соответствии с их национальными законодательствами и на основе консенсуса будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС", - указано в декларации.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.
Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.