https://ria.ru/20230704/shos-1882145916.html

ШОС будет стремиться к общему подходу к перечню террористов

ШОС будет стремиться к общему подходу к перечню террористов - РИА Новости, 04.07.2023

ШОС будет стремиться к общему подходу к перечню террористов

Страны Шанхайской организации сотрудничества будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:15

2023-07-04T14:15

2023-07-04T14:15

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов объединения, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены отмечают эффективную деятельность Региональной антитеррористической структуры ШОС по содействию сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в том числе в рамках реализации соответствующей Программы на 2022-2024 годы", - говорится в тексте документа. Вместе с тем "подчеркнута важность реализации практических мер, направленных на расширение ее возможностей по укреплению практического взаимодействия на этих направлениях". "Государства-члены в соответствии с их национальными законодательствами и на основе консенсуса будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС", - указано в декларации. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/shos-1882140086.html

https://ria.ru/20230702/iran-1881782965.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-дели, индия, китай, шос