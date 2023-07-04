https://ria.ru/20230704/shos-1882141480.html

В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах

В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах - РИА Новости, 04.07.2023

В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказались за реализацию заинтересованными членами дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаимных... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:59

2023-07-04T13:59

2023-07-04T13:59

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказались за реализацию заинтересованными членами дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов организации. "Они (государства-члены - ред.) высказались за реализацию заинтересованными государствами-членами дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - говорится в документе. Отмечается, что страны-члены также намерены расширять и углублять взаимодействие по вопросам устойчивого социально-экономического развития, а также повышения благосостояния и уровня жизни населения в регионе ШОС. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230425/shos-1867482000.html

https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882136144.html

нью-дели

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-дели, шос, китай, россия