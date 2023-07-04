https://ria.ru/20230704/shos-1882141480.html
В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах
В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах - РИА Новости, 04.07.2023
В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказались за реализацию заинтересованными членами дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаимных... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:59
2023-07-04T13:59
2023-07-04T13:59
в мире
нью-дели
шос
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_70d1c0cef7dfed2f81356158a453bd06.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказались за реализацию заинтересованными членами дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов организации. "Они (государства-члены - ред.) высказались за реализацию заинтересованными государствами-членами дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - говорится в документе. Отмечается, что страны-члены также намерены расширять и углублять взаимодействие по вопросам устойчивого социально-экономического развития, а также повышения благосостояния и уровня жизни населения в регионе ШОС. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
https://ria.ru/20230425/shos-1867482000.html
https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882136144.html
нью-дели
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_b75d21880333b1056daf51688a76ee9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, шос, китай, россия
В мире, Нью-Дели, ШОС, Китай, Россия
В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах
ШОС выступает за реализацию дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаиморасчетах