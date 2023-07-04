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В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах - РИА Новости, 04.07.2023
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13:59 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/shos-1882141480.html
В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах
В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах - РИА Новости, 04.07.2023
В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказались за реализацию заинтересованными членами дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаимных... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:59
2023-07-04T13:59
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказались за реализацию заинтересованными членами дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов организации. "Они (государства-члены - ред.) высказались за реализацию заинтересованными государствами-членами дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - говорится в документе. Отмечается, что страны-члены также намерены расширять и углублять взаимодействие по вопросам устойчивого социально-экономического развития, а также повышения благосостояния и уровня жизни населения в регионе ШОС. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
https://ria.ru/20230425/shos-1867482000.html
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в мире, нью-дели, шос, китай, россия
В мире, Нью-Дели, ШОС, Китай, Россия
В ШОС выступили за увеличение доли нацвалют во взаиморасчетах

ШОС выступает за реализацию дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаиморасчетах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказались за реализацию заинтересованными членами дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов организации.
"Они (государства-члены - ред.) высказались за реализацию заинтересованными государствами-членами дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - говорится в документе.
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Отмечается, что страны-члены также намерены расширять и углублять взаимодействие по вопросам устойчивого социально-экономического развития, а также повышения благосостояния и уровня жизни населения в регионе ШОС.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
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