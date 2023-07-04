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Запуск ракеты-носителя Ariane-5 отложили на сутки - РИА Новости, 04.07.2023
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Наука
 
10:56 04.07.2023 (обновлено: 11:11 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/raketa-1882077203.html
Запуск ракеты-носителя Ariane-5 отложили на сутки
Запуск ракеты-носителя Ariane-5 отложили на сутки - РИА Новости, 04.07.2023
Запуск ракеты-носителя Ariane-5 отложили на сутки
Последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane-5 с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на сутки из-за непогоды, говорится в заявлении,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:56
2023-07-04T11:11
наука
космос - риа наука
французская гвиана
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane-5 с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на сутки из-за непогоды, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании-оператора Arianespace.Запуск должен был состояться в ночь на среду."Из-за неблагоприятных ветров на большой высоте над Гвианским космическим центром Arianespace приняла решение не инициировать финальную фазу операций по подготовке запуска VA261. В зависимости от благоприятных погодных условий самой ранней датой возможного запуска VA261 является 5 июля 2023 года между 22.00 и 23.05... по универсальному времени (UTC)", - сказано в документе.Последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane-5 переносится уже второй раз. Изначально пуск был запланирован на 16 июня, однако был отложен из-за неисправности.Этот 117-й запуск должен ознаменовать окончание 27-летней службы ракеты-носителя. Она должна доставить на орбиту французский военный коммуникационный спутник, а также экспериментальный немецкий спутник.В декабре 2022 года из-за сбоя в двигателе также потерпела аварию европейская ракета-носитель Vega-C. Ввод в эксплуатацию новой ракеты-носителя Ariane-6 неоднократно переносился. Как сообщали ранее в Европейском космическом агентстве, в лучшем случае он может состояться до конца 2023 года.После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.
https://ria.ru/20230428/mks-1868317746.html
https://ria.ru/20230629/kosmos-1881217523.html
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космос - риа наука, французская гвиана
Наука, Космос - РИА Наука, Французская Гвиана
Запуск ракеты-носителя Ariane-5 отложили на сутки

Запуск ракеты-носителя Ariane-5 с космодрома Куру отложили на сутки из-за погоды

© Фото : ESA–S. CorvajaРакета Ariane 5
Ракета Ariane 5 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : ESA–S. Corvaja
Ракета Ariane 5. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane-5 с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на сутки из-за непогоды, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании-оператора Arianespace.
Запуск должен был состояться в ночь на среду.
"Из-за неблагоприятных ветров на большой высоте над Гвианским космическим центром Arianespace приняла решение не инициировать финальную фазу операций по подготовке запуска VA261. В зависимости от благоприятных погодных условий самой ранней датой возможного запуска VA261 является 5 июля 2023 года между 22.00 и 23.05... по универсальному времени (UTC)", - сказано в документе.
Последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane-5 переносится уже второй раз. Изначально пуск был запланирован на 16 июня, однако был отложен из-за неисправности.
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Этот 117-й запуск должен ознаменовать окончание 27-летней службы ракеты-носителя. Она должна доставить на орбиту французский военный коммуникационный спутник, а также экспериментальный немецкий спутник.
В декабре 2022 года из-за сбоя в двигателе также потерпела аварию европейская ракета-носитель Vega-C. Ввод в эксплуатацию новой ракеты-носителя Ariane-6 неоднократно переносился. Как сообщали ранее в Европейском космическом агентстве, в лучшем случае он может состояться до конца 2023 года.
После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.
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