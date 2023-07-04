https://ria.ru/20230704/putin-1882065415.html

Заседание Совета глав государств ШОС с участием Путина

Заседание Совета глав государств ШОС с участием Путина - РИА Новости, 04.07.2023

Заседание Совета глав государств ШОС с участием Путина

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:10

2023-07-04T10:10

2023-07-04T10:56

россия

владимир путин

шос

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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.Саммит ШОС открылся в Нью-Дели в виртуальном формате, на нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.Встреча ознаменуется присоединением Ирана в качестве полноправного члена организации. Также участники официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к ШОС.

россия

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Путина на заседании Совета глав государств ШОС 8472003 04.07.2023 4 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Александр Казаков / РИА Новости 2023-07-04T10:10 true PT12M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, владимир путин, шос, видео