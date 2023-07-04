https://ria.ru/20230704/putin-1882065415.html
Заседание Совета глав государств ШОС с участием Путина
Заседание Совета глав государств ШОС с участием Путина - РИА Новости, 04.07.2023
Заседание Совета глав государств ШОС с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:10
2023-07-04T10:10
2023-07-04T10:56
россия
владимир путин
шос
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.Саммит ШОС открылся в Нью-Дели в виртуальном формате, на нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.Встреча ознаменуется присоединением Ирана в качестве полноправного члена организации. Также участники официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к ШОС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выступление Путина на заседании Совета глав государств ШОС
8472003 04.07.2023 4 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Александр Казаков / РИА Новости
2023-07-04T10:10
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PT12M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, шос, видео
Россия, Владимир Путин, ШОС
Заседание Совета глав государств ШОС с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
2023-07-04T10:10
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PT12M14S
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
Саммит ШОС открылся в Нью-Дели в виртуальном формате, на нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Встреча ознаменуется присоединением Ирана в качестве полноправного члена организации. Также участники официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к ШОС.