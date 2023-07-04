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В Великом Новгороде ликвидировали пожар, проводится проливка конструкций - РИА Новости, 04.07.2023
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21:05 04.07.2023 (обновлено: 21:13 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/pozhar-1882252035.html
В Великом Новгороде ликвидировали пожар, проводится проливка конструкций
В Великом Новгороде ликвидировали пожар, проводится проливка конструкций - РИА Новости, 04.07.2023
В Великом Новгороде ликвидировали пожар, проводится проливка конструкций
На месте крупного пожара в Великом Новгороде объявлена локализация и ликвидация открытого горения, проводится проливка конструкций, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:05
2023-07-04T21:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
великий новгород
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На месте крупного пожара в Великом Новгороде объявлена локализация и ликвидация открытого горения, проводится проливка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что на Лужском Шоссе в Великом Новгороде спасатели ликвидируют пожар на производственном объекте на площади 2,3 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В ГУМЧС по региону подтвердили РИА Новости, что горит Лужская ТЭЦ"В 20.36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций. Угрозы распространения на соседние здания нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230704/pozhar-1882249241.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий новгород
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Великий Новгород
В Великом Новгороде ликвидировали пожар, проводится проливка конструкций

В Великом Новгороде локализовали крупный пожар, проводится проливка конструкций

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде. Кадр видео
Ликвидация пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде. Кадр видео
© МЧС России
Ликвидация пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На месте крупного пожара в Великом Новгороде объявлена локализация и ликвидация открытого горения, проводится проливка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что на Лужском Шоссе в Великом Новгороде спасатели ликвидируют пожар на производственном объекте на площади 2,3 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В ГУМЧС по региону подтвердили РИА Новости, что горит Лужская ТЭЦ
"В 20.36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций. Угрозы распространения на соседние здания нет", - говорится в сообщении.
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