https://ria.ru/20230704/pozhar-1882252035.html

В Великом Новгороде ликвидировали пожар, проводится проливка конструкций

В Великом Новгороде ликвидировали пожар, проводится проливка конструкций - РИА Новости, 04.07.2023

В Великом Новгороде ликвидировали пожар, проводится проливка конструкций

На месте крупного пожара в Великом Новгороде объявлена локализация и ликвидация открытого горения, проводится проливка конструкций, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T21:05

2023-07-04T21:05

2023-07-04T21:13

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великий новгород

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На месте крупного пожара в Великом Новгороде объявлена локализация и ликвидация открытого горения, проводится проливка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что на Лужском Шоссе в Великом Новгороде спасатели ликвидируют пожар на производственном объекте на площади 2,3 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В ГУМЧС по региону подтвердили РИА Новости, что горит Лужская ТЭЦ"В 20.36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций. Угрозы распространения на соседние здания нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230704/pozhar-1882249241.html

великий новгород

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий новгород