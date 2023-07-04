https://ria.ru/20230704/pozhar-1882043880.html

В Хабаровском крае увеличивается площадь лесных пожаров

В Хабаровском крае увеличивается площадь лесных пожаров - РИА Новости, 04.07.2023

В Хабаровском крае увеличивается площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась с 18,9 тысячи гектаров до почти 21 тысячи, пожарные ликвидируют 22 очага в основном в северных районах,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T05:25

2023-07-04T05:25

2023-07-04T05:25

происшествия

хабаровский край

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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ХАБАРОВСК, 4 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась с 18,9 тысячи гектаров до почти 21 тысячи, пожарные ликвидируют 22 очага в основном в северных районах, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. "На территории Хабаровского края зарегистрировано 22 пожара на общей площади 20 809 гектара, в том числе: действующие - 21 (20 786 гектар), локализован - один (23 гектара). За истекшие сутки обнаружено 10 пожаров на 129 гектарах, ликвидировано - девять на 3079,5 гектара", - сообщает минлесхоз. Отмечается, что на тушении задействованы 226 человек, 13 единиц спецтехники и 10 воздушных судов, в том числе С-182 (4), Ми-8 (5) и один Р-44. По данным министерства, в регионе тяжелая обстановка, установлен высокий класс пожарной опасности. Для устранения действующих возгораний и укрепления пожарных группировок в северные районы направлены специалисты из Омского отделения ФБУ "Авиалесоохраны" и Приморья. В минувшую пятницу в лесах на территории всего края был введен режим ЧС. В Хабаровском крае лесными пожарами охвачено несколько северных районов, в том числе Аяно-Майский и Охотский. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за гроз. С начала пожароопасного сезона на территории края произошло 353 пожара на общей площади более 200 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html

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происшествия, хабаровский край, ми-8 амтш, природные пожары в россии