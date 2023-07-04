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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении успешно отразила десять атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла почти 300 украинских... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:06

2023-07-04T14:06

2023-07-04T14:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении успешно отразила десять атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла почти 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Выемки в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск."В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика