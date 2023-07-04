https://ria.ru/20230704/pistols-1881948368.html
Преследовавшая лидера Sex Pistols фанатка проникла в его дом
Преследовавшая лидера Sex Pistols фанатка проникла в его дом - РИА Новости, 04.07.2023
Преследовавшая лидера Sex Pistols фанатка проникла в его дом
Преследовавшая лидера Sex Pistols Джонни Роттена (Джон Лайдон) фанатка проникла в его дом в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:39
2023-07-04T04:39
2023-07-04T04:39
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Преследовавшая лидера Sex Pistols Джонни Роттена (Джон Лайдон) фанатка проникла в его дом в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.По данным издания, звезда панк-рока рассказал помощникам шерифа округа Лос-Анджелес, что поклонница начала беспокоить его в прошлом месяце. Она звонила музыканту по телефону и бросала письма в почтовый ящик. Лайдон добавил, что девушка не остановилась на достигнутом и перешла на следующий уровень — проникла на территорию его дома в районе Лос-Анджелеса и прогуливалась по заднему двору. Музыкант сообщил, что даже столкнулся с ней лицом к лицу и попросил непрошенную гостью немедленно уйти. Девушка ушла, но продолжила звонить. Именно тогда вокалист Sex Pistols обратился в правоохранительные органы. По информации TMZ, шериф проводит расследование. В апреле Джон Лайдон потерял супругу Нору Форстер, которая была старше его на 14 лет. Пара прожила вместе 44 года и не имела общих детей. В последние годы жена музыканта страдала от болезни Альцгеймера, о чем рокер делился в интервью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sex pistols, сша, лос-анджелес, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Sex Pistols, США, Лос-Анджелес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Преследовавшая лидера Sex Pistols фанатка проникла в его дом
Лидер Sex Pistols обратился в полицию после того, как фанатка проникла в его дом в США
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости.
Преследовавшая лидера Sex Pistols Джонни Роттена (Джон Лайдон) фанатка проникла в его дом в Лос-Анджелесе, сообщает
TMZ.
По данным издания, звезда панк-рока рассказал помощникам шерифа округа Лос-Анджелес, что поклонница начала беспокоить его в прошлом месяце. Она звонила музыканту по телефону и бросала письма в почтовый ящик.
Лайдон добавил, что девушка не остановилась на достигнутом и перешла на следующий уровень — проникла на территорию его дома в районе Лос-Анджелеса и прогуливалась по заднему двору.
Музыкант сообщил, что даже столкнулся с ней лицом к лицу и попросил непрошенную гостью немедленно уйти.
Девушка ушла, но продолжила звонить. Именно тогда вокалист Sex Pistols обратился в правоохранительные органы. По информации TMZ, шериф проводит расследование.
В апреле Джон Лайдон потерял супругу Нору Форстер, которая была старше его на 14 лет. Пара прожила вместе 44 года и не имела общих детей. В последние годы жена музыканта страдала от болезни Альцгеймера, о чем рокер делился в интервью.
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