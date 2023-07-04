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Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.07.2023
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 188 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:19
2023-07-04T00:19
2023-07-04T00:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 188 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 и 152 миллиметров. На горловском семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 188 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Еленовка. В Ясиноватой мирный житель получил ранения. По данным представительства, в Еленовке также погиб мужчина. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 56 обстрелов.
https://ria.ru/20230703/obstrel-1882017376.html
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донецкая народная республика, ясиноватая, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию Донбасса