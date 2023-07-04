https://ria.ru/20230704/obraschenie-1882084235.html

Комитет ГД обратится в СК и Генпрокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной

Комитет ГД обратится в СК и Генпрокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной - РИА Новости, 04.07.2023

Комитет ГД обратится в СК и Генпрокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил в телеграм-канале, что в связи с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной и... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:25

2023-07-04T11:25

2023-07-04T15:15

происшествия

госдума рф

александр хинштейн

чеченская республика (чечня)

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил в телеграм-канале, что в связи с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль. Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни. "Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ. Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль!" - написал Хинштейн.Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов сообщил, что направит запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову по поводу нападения. "Со своей стороны сегодня же направлю запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову. Вне зависимости от политических взглядов - нападение на людей, журналистов, активистов считаю вопиющим и недопустимым", - написал Попов в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230704/ombudsmen-1882083286.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, госдума рф, александр хинштейн, чеченская республика (чечня), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне