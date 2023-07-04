Рейтинг@Mail.ru
Минтранс Подмосковья оптимизирует более 200 зон обгона на дорогах - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:52 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/obgon-1882180274.html
Минтранс Подмосковья оптимизирует более 200 зон обгона на дорогах
Минтранс Подмосковья оптимизирует более 200 зон обгона на дорогах - РИА Новости, 04.07.2023
Минтранс Подмосковья оптимизирует более 200 зон обгона на дорогах
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ведомство планирует оптимизировать более 200 зон обгона, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:52
2023-07-04T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880182057_459:519:3178:2048_1920x0_80_0_0_9935de4b1a603b053cb0277f654d778f.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ведомство планирует оптимизировать более 200 зон обгона, сообщил телеканал "360".К осени планируется разделить транспортные потоки на 75 участках дорог с помощью тросовых ограждений."Мы начали оптимизировать 240 зон обгона, а также планируем к осени разделить транспортные потоки на 75 участках дорог с помощью тросовых ограждений. Трос является эффективным средством: в случае съезда с полосы водитель не вылетает на встречную, а упирается в него", – отметил Гержик.Он добавил, что общая протяженность новых ограждений превысит 20 километров.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880182057_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_ec485605b91e65c5ffd16818ae566b13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минтранс Подмосковья оптимизирует более 200 зон обгона на дорогах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТрасса М-2, перекрытая у Моста имени Подольских курсантов через Оку около Серпухова
Трасса М-2, перекрытая у Моста имени Подольских курсантов через Оку около Серпухова - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ведомство планирует оптимизировать более 200 зон обгона, сообщил телеканал "360".
К осени планируется разделить транспортные потоки на 75 участках дорог с помощью тросовых ограждений.
"Мы начали оптимизировать 240 зон обгона, а также планируем к осени разделить транспортные потоки на 75 участках дорог с помощью тросовых ограждений. Трос является эффективным средством: в случае съезда с полосы водитель не вылетает на встречную, а упирается в него", – отметил Гержик.
Он добавил, что общая протяженность новых ограждений превысит 20 километров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала