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Минтранс Подмосковья оптимизирует более 200 зон обгона на дорогах
Минтранс Подмосковья оптимизирует более 200 зон обгона на дорогах - РИА Новости, 04.07.2023
Минтранс Подмосковья оптимизирует более 200 зон обгона на дорогах
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ведомство планирует оптимизировать более 200 зон обгона, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:52
2023-07-04T15:52
2023-07-04T15:52
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ведомство планирует оптимизировать более 200 зон обгона, сообщил телеканал "360".К осени планируется разделить транспортные потоки на 75 участках дорог с помощью тросовых ограждений."Мы начали оптимизировать 240 зон обгона, а также планируем к осени разделить транспортные потоки на 75 участках дорог с помощью тросовых ограждений. Трос является эффективным средством: в случае съезда с полосы водитель не вылетает на встречную, а упирается в него", – отметил Гержик.Он добавил, что общая протяженность новых ограждений превысит 20 километров.
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