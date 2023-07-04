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Расмуссен рассказал об обещаниях Украине перед саммитом НАТО - РИА Новости, 04.07.2023
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03:44 04.07.2023 (обновлено: 03:46 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/obeschaniya-1882040608.html
Расмуссен рассказал об обещаниях Украине перед саммитом НАТО
Расмуссен рассказал об обещаниях Украине перед саммитом НАТО - РИА Новости, 04.07.2023
Расмуссен рассказал об обещаниях Украине перед саммитом НАТО
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен полагает, что многие страны могут до начала саммита НАТО в Литве на следующей неделе заявить о намерении содействовать... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T03:44
2023-07-04T03:46
в мире
украина
сша
нато
йенс столтенберг
россия
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ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен полагает, что многие страны могут до начала саммита НАТО в Литве на следующей неделе заявить о намерении содействовать развитию оборонных возможностей Украины. "Я полагаю, что до начала саммита многие страны могут подписать документ, в котором будет выражено намерение помочь Украине обеспечить свою защиту против каких-либо нападений со стороны России в будущем", - заявил он в интервью японскому телеканалу NHK. По мнению Расмуссена, в ходе саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля, США, Франция, Великобритания и другие страны могут также заявить о своей поддержке обеспечению гарантий безопасности Украины. Кроме этого, бывший генсек НАТО вновь повторил свое мнение о том, что "Украина должна вступить в НАТО для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Европе", и выразил надежду на то, что будут "предприняты шаги в этом направлении". Ранее Расмуссен заявлял, что "Украина явно соответствует всем критериям для членства" в НАТО и могла бы получить ускоренное членство в альянсе по примеру Швеции и Финляндии. Ранее Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Сам Столтенберг заявлял, что лидеры альянса не собираются приглашать Украину в организацию на саммите в июле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина станет полноправным членом ЕС только после завершения конфликта. При этом ранее Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. По его словам, "всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО) не произойдет". Канцлер Германии отмечал, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина "в настоящее время не может выполнить".
https://ria.ru/20230704/samolety-1882037955.html
https://ria.ru/20230704/proval-1882035949.html
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в мире, украина, сша, нато, йенс столтенберг, россия
В мире, Украина, США, НАТО, Йенс Столтенберг, Россия
Расмуссен рассказал об обещаниях Украине перед саммитом НАТО

Расмуссен: Украине до саммита НАТО могут обещать помочь повысить ее оборонный потенциал

© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен полагает, что многие страны могут до начала саммита НАТО в Литве на следующей неделе заявить о намерении содействовать развитию оборонных возможностей Украины.
«
"Я полагаю, что до начала саммита многие страны могут подписать документ, в котором будет выражено намерение помочь Украине обеспечить свою защиту против каких-либо нападений со стороны России в будущем", - заявил он в интервью японскому телеканалу NHK.
По мнению Расмуссена, в ходе саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля, США, Франция, Великобритания и другие страны могут также заявить о своей поддержке обеспечению гарантий безопасности Украины. Кроме этого, бывший генсек НАТО вновь повторил свое мнение о том, что "Украина должна вступить в НАТО для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Европе", и выразил надежду на то, что будут "предприняты шаги в этом направлении".
Ранее Расмуссен заявлял, что "Украина явно соответствует всем критериям для членства" в НАТО и могла бы получить ускоренное членство в альянсе по примеру Швеции и Финляндии.
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Ранее Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Сам Столтенберг заявлял, что лидеры альянса не собираются приглашать Украину в организацию на саммите в июле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина станет полноправным членом ЕС только после завершения конфликта. При этом ранее Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. По его словам, "всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО) не произойдет". Канцлер Германии отмечал, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина "в настоящее время не может выполнить".
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