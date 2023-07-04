Рейтинг@Mail.ru
Ученые разработали новый способ изучения клеток - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/nauka-1881912821.html
Ученые разработали новый способ изучения клеток
Ученые разработали новый способ изучения клеток - РИА Новости, 04.07.2023
Ученые разработали новый способ изучения клеток
Новую оптическую метку, позволяющую маркировать индивидуальные клетки, не меняя их геном, разработали ученые Саратовского национального исследовательского... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:00
2023-07-04T09:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
сколковский институт науки и технологий
российский научный фонд
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
деменция
болезнь альцгеймера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881915918_104:0:3745:2048_1920x0_80_0_0_096570078777187e82e93df43933cbd9.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Новую оптическую метку, позволяющую маркировать индивидуальные клетки, не меняя их геном, разработали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). По словам исследователей, изобретение позволит наблюдать за их поведением в клеточной популяции практически в любой лаборатории и найдет широкое применение в медицине для лечения деменции, инсультов, болезни Альцгеймера и многих опухолей. Результаты опубликованы в издании Journal of biophotonics.Наблюдение за поведением клеток широко применяется в диагностике и лечении различных болезней. Например, в персонализированной медицине живые клетки забирают из тканей пациента, обрабатывают и возвращают в организм для лечения нейродегенеративных заболеваний (деменции, инсультов, болезней Альцгеймера и Паркинсона), многих опухолей, сообщили ученые университета.В настоящее время изменения в отдельных клетках или их коллективном поведении отслеживаются с помощью флуоресценции – испускания света определенными химическими структурами под внешним воздействием лампы или лазера.Сотрудники СГУ имени Н.Г. Чернышевского при участии Сколковского института науки и технологий разработали новую небелковую метку для исследования клеточных процессов. По словам ученых, она не требует вмешательств в геном, лучше сохраняет свои свойства и позволяет проводить исследования практически в любой лаборатории."Разработанная нами система позволяет маркировать конкретно выбранные клетки in situ (непосредственно внутри клетки в процессе их жизнедеятельности) и осуществлять долгосрочное отслеживание отдельных меченых клеток в популяции", – рассказала старший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Научного медицинского центра СГУ Полина Демина.Она объяснила, что в основе предложенной метки лежит краситель родамин Б, который способен необратимо менять свою окраску под воздействием интенсивного лазерного излучения. Сам по себе краситель свободно "прилипает" к клеточной мембране и может сделать светящимися все находящиеся рядом клетки. Для того чтобы он локализовался только на нужных клетках, родамин Б поместили в полимерные микроконтейнеры."Наша метка является твердой частицей, имеющей физические размеры, позволяющие свободно визуализировать выбранный объект посредством как обычной, так и флуоресцентной микроскопии", – добавила Демина.По ее словам, до светового воздействия родамин Б флуоресцирует в оранжевом диапазоне и имеет ярко-розовую окраску, а после воздействия лазером окраска меняется и спектр сдвигается в зеленую область. Поэтому клетки с "переключенной" меткой легко отделимы от тех, которые не подвергались облучению.Для "переключения" цвета флуоресценции на клетки можно воздействовать лазером с длиной волны 532 нм, который часто используется во всех молекулярно-биологических и медицинских лабораториях для анализов. Это позволяет сделать процесс отслеживания маркированных клеток более доступным, считают ученые.Ученые объяснили, что новая технология является альтернативой существующей биологической метке. Сейчас оптические маркеры разрабатываются путем создания трансгенных клеточных линий и живых организмов, продуцирующих флуоресцентные белки."Чтобы сделать клетку "светящейся" нужно изменить ее ДНК с помощью плазмиды или вируса, которые позволят клетке вырабатывать специальный "светящийся" белок. Таким образом, каждая дочерняя клетка будет нести в себе участок чужеродной ДНК", – рассказала Демина.Она подчеркнула, что плазмида или вирус может встроиться в любой участок генома клетки, что может привести к нарушению функций клеток.Демина добавила, что в зависимости от строения белковой метки необходимо подбирать подходящие, индивидуальные характеристики лазера для возбуждения светового сигнала молекулы, чтобы он обладал достаточной интенсивностью. Со временем такая метка "выгорает" и ее свечение угасает как за счет процессов деградации, так и из-за клеточного деления.В предложенной разработке эти недостатки отсутствуют, отметила ученая. По ее словам, дальнейшие исследования дадут еще больше преимуществ новой технологии."На данном этапе мы работаем над изучением механизмов фотопреобразования, над его природой и фотохимией. Понимание этого уникального явления позволит нам расширить круг применяемых красителей и создать мультиколорные клеточные метки", – подытожила Демина.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №22-23-00313). СГУ – участник государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230615/nauka-1878030361.html
https://ria.ru/20230601/tekhnologiya-1875453549.html
https://ria.ru/20230424/nauka-1866871173.html
https://ria.ru/20230613/nauka-1876276069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881915918_559:0:3290:2048_1920x0_80_0_0_4c991a93b737f51ea186f45ad2c2572a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, университетская наука, сколковский институт науки и технологий, российский научный фонд, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , деменция, болезнь альцгеймера, инсульт, здоровье - общество
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Сколковский институт науки и технологий, Российский научный фонд, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Деменция, болезнь Альцгеймера, Инсульт, Здоровье - Общество

Ученые разработали новый способ изучения клеток

© iStock.com / ipopbaКонцепция медицинских технологий
Концепция медицинских технологий - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© iStock.com / ipopba
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Новую оптическую метку, позволяющую маркировать индивидуальные клетки, не меняя их геном, разработали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). По словам исследователей, изобретение позволит наблюдать за их поведением в клеточной популяции практически в любой лаборатории и найдет широкое применение в медицине для лечения деменции, инсультов, болезни Альцгеймера и многих опухолей. Результаты опубликованы в издании Journal of biophotonics.
Наблюдение за поведением клеток широко применяется в диагностике и лечении различных болезней. Например, в персонализированной медицине живые клетки забирают из тканей пациента, обрабатывают и возвращают в организм для лечения нейродегенеративных заболеваний (деменции, инсультов, болезней Альцгеймера и Паркинсона), многих опухолей, сообщили ученые университета.
Живые клетки организма - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В России создают инструмент для изучения препаратов с двойным действием
15 июня, 05:00
В настоящее время изменения в отдельных клетках или их коллективном поведении отслеживаются с помощью флуоресценции – испускания света определенными химическими структурами под внешним воздействием лампы или лазера.
Сотрудники СГУ имени Н.Г. Чернышевского при участии Сколковского института науки и технологий разработали новую небелковую метку для исследования клеточных процессов. По словам ученых, она не требует вмешательств в геном, лучше сохраняет свои свойства и позволяет проводить исследования практически в любой лаборатории.
«
"Разработанная нами система позволяет маркировать конкретно выбранные клетки in situ (непосредственно внутри клетки в процессе их жизнедеятельности) и осуществлять долгосрочное отслеживание отдельных меченых клеток в популяции", – рассказала старший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Научного медицинского центра СГУ Полина Демина.
© Фото : Пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий КовшовСтарший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Научного медицинского центра СГУ Полина Демина исследует конфокальное изображение клетки с фотопереключенной и непереключенной метками
Старший научный сотрудник лаборатории Дистанционно управляемые системы для тераностики Научного медицинского центра СГУ Полина Демина исследует конфокальное изображение клетки с фотопереключенной и непереключенной метками - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов
Старший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Научного медицинского центра СГУ Полина Демина исследует конфокальное изображение клетки с фотопереключенной и непереключенной метками
Она объяснила, что в основе предложенной метки лежит краситель родамин Б, который способен необратимо менять свою окраску под воздействием интенсивного лазерного излучения. Сам по себе краситель свободно "прилипает" к клеточной мембране и может сделать светящимися все находящиеся рядом клетки. Для того чтобы он локализовался только на нужных клетках, родамин Б поместили в полимерные микроконтейнеры.
"Наша метка является твердой частицей, имеющей физические размеры, позволяющие свободно визуализировать выбранный объект посредством как обычной, так и флуоресцентной микроскопии", – добавила Демина.
По ее словам, до светового воздействия родамин Б флуоресцирует в оранжевом диапазоне и имеет ярко-розовую окраску, а после воздействия лазером окраска меняется и спектр сдвигается в зеленую область. Поэтому клетки с "переключенной" меткой легко отделимы от тех, которые не подвергались облучению.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток
1 июня, 08:22
Для "переключения" цвета флуоресценции на клетки можно воздействовать лазером с длиной волны 532 нм, который часто используется во всех молекулярно-биологических и медицинских лабораториях для анализов. Это позволяет сделать процесс отслеживания маркированных клеток более доступным, считают ученые.
Ученые объяснили, что новая технология является альтернативой существующей биологической метке. Сейчас оптические маркеры разрабатываются путем создания трансгенных клеточных линий и живых организмов, продуцирующих флуоресцентные белки.
"Чтобы сделать клетку "светящейся" нужно изменить ее ДНК с помощью плазмиды или вируса, которые позволят клетке вырабатывать специальный "светящийся" белок. Таким образом, каждая дочерняя клетка будет нести в себе участок чужеродной ДНК", – рассказала Демина.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
В России нашли быстрый метод диагностики рака
24 апреля, 03:00
Она подчеркнула, что плазмида или вирус может встроиться в любой участок генома клетки, что может привести к нарушению функций клеток.
Демина добавила, что в зависимости от строения белковой метки необходимо подбирать подходящие, индивидуальные характеристики лазера для возбуждения светового сигнала молекулы, чтобы он обладал достаточной интенсивностью. Со временем такая метка "выгорает" и ее свечение угасает как за счет процессов деградации, так и из-за клеточного деления.
В предложенной разработке эти недостатки отсутствуют, отметила ученая. По ее словам, дальнейшие исследования дадут еще больше преимуществ новой технологии.
"На данном этапе мы работаем над изучением механизмов фотопреобразования, над его природой и фотохимией. Понимание этого уникального явления позволит нам расширить круг применяемых красителей и создать мультиколорные клеточные метки", – подытожила Демина.
Электроэнцефалография - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
В России нашли новый подход к быстрой диагностике эпилепсии
13 июня, 09:00
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №22-23-00313). СГУ – участник государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСколковский институт науки и технологийРоссийский научный фондСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоДеменцияболезнь АльцгеймераИнсультЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала