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Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 04.07.2023
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11:02 04.07.2023 (обновлено: 11:32 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/natsvalyuty-1882078679.html
Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах
Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 04.07.2023
Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах
Странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:02
2023-07-04T11:32
си цзиньпин
шос
китай
в мире
белоруссия
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС."Считаю целесообразным увеличить долю расчётов в национальных валютах в рамках организации", - заявил китайский лидер.Он также отметил, что необходимо наращивать сотрудничество по суверенным цифровым валютам и работать над созданием Банка развития ШОС.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
https://ria.ru/20230615/valyuty-1878434407.html
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си цзиньпин, шос, китай, в мире, белоруссия, иран
Си Цзиньпин, ШОС, Китай, В мире, Белоруссия, Иран
Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах

Глава Китая Си Цзиньпин на саммите ШОС предложил наращивать расчеты в нацвалютах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС.
"Считаю целесообразным увеличить долю расчётов в национальных валютах в рамках организации", - заявил китайский лидер.
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Он также отметил, что необходимо наращивать сотрудничество по суверенным цифровым валютам и работать над созданием Банка развития ШОС.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
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