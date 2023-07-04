https://ria.ru/20230704/natsvalyuty-1882078679.html

Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах

Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 04.07.2023

Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах

Странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:02

2023-07-04T11:02

2023-07-04T11:32

си цзиньпин

шос

китай

в мире

белоруссия

иран

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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС."Считаю целесообразным увеличить долю расчётов в национальных валютах в рамках организации", - заявил китайский лидер.Он также отметил, что необходимо наращивать сотрудничество по суверенным цифровым валютам и работать над созданием Банка развития ШОС.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.

https://ria.ru/20230615/valyuty-1878434407.html

https://ria.ru/20230704/shos-1882080067.html

китай

белоруссия

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, шос, китай, в мире, белоруссия, иран