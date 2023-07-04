https://ria.ru/20230704/moldaviya-1882054758.html

В Кишиневе считают, что для переговоров с Тирасполем сейчас нет формата

В Кишиневе считают, что для переговоров с Тирасполем сейчас нет формата - РИА Новости, 04.07.2023

В Кишиневе считают, что для переговоров с Тирасполем сейчас нет формата

Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил в эфире телеканала TV8, что у Кишинева и Тирасполя нет формата для переговоров, поскольку прежний... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:27

2023-07-04T08:27

2023-07-04T08:27

в мире

кишинев

молдавия

тирасполь

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КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил в эфире телеканала TV8, что у Кишинева и Тирасполя нет формата для переговоров, поскольку прежний вариант "5+2" созвать пока невозможно. "Созыв формата "5+2" в нынешних условиях невозможен. Созыв или переговоры в формате "5+2" возможны только после нормализации отношений между Киевом и Москвой. У нас нет другого формата переговоров", - сказал Серебрян. По его словам, ситуация в регионе и мире очень быстро меняется, поэтому можно допустить, что в скором времени появится новая возможность вернуться к переговорам об урегулировании конфликта. Он выразил надежду, что решать проблемы можно будет хотя бы в рамках рабочих групп. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230619/pridnestrove-1879064777.html

https://ria.ru/20230622/moldavia-1879879289.html

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молдавия

тирасполь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, обсе