Маск зависим от Белого дома и спецслужб, считает российский антиглобалист
Антиглобалист Ионов: Маск зависим от Белого дома и спецслужб, несмотря на здравые суждения
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, несмотря на ряд независимых и трезвых заявлений по международной ситуации, ограничен в своих возможностях Белым домом и американскими спецслужбами, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.
За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов. Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое движение для влияния на выборы в Соединенных Штатах.
"Маск - самый богатый человек в мире, в том, что он говорит, есть здравый смысл. Но я думаю, так или иначе он сегодня зависим от Белого дома и ограничен в своих возможностях, в том числе и спецслужбами. Так что под угрозой все. Общество там сегодня должно жить так, как это видится в Белом доме. Отличное мнение должно быть пресечено. А люди, которые его исповедуют, должны быть наказаны", - сказал Ионов.
На сегодняшний день американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавляет список самых богатых людей мира. Маск неоднократно критиковал политику текущей администрации США как по внутренним американским вопросам, так и по ситуации на Украине. Так, на днях он поддержал мнение, что США на Украине движутся к исходу, подобному тому, какой ждал их в Афганистане, а ранее задавался вопросом, чем закончатся поставки вооружения Киеву и публиковал карту Украины с поддержкой пророссийского кандидата на выборах президента в 2012 году.
Во внутренней политике Маск поддерживает уволенного телеведущего Такера Карлсона – ярого критика политики президента США Джо Байдена и военной помощи Украине, а также с помощью площадки Twitter, которой он владеет, способствует информационной кампании губернатора Рона Десантиса в качестве участника президентской гонки. В мае в интервью телеканалу CNBC Маск отметил, что желал бы видеть во главе США "просто нормального человека".
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце мая заявил, что "Маск оказался неожиданно нашим парнем". В то же время в России Маска критикуют за то, что услуги спутниковой системы Starlink активно используются украинской стороной в боевых действиях – для управления беспилотниками и обеспечения связи между подразделениями.