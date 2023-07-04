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Маск зависим от Белого дома и спецслужб, считает российский антиглобалист - РИА Новости, 04.07.2023
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08:32 04.07.2023 (обновлено: 08:45 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/mask-1882055186.html
Маск зависим от Белого дома и спецслужб, считает российский антиглобалист
Маск зависим от Белого дома и спецслужб, считает российский антиглобалист - РИА Новости, 04.07.2023
Маск зависим от Белого дома и спецслужб, считает российский антиглобалист
Американский предприниматель Илон Маск, несмотря на ряд независимых и трезвых заявлений по международной ситуации, ограничен в своих возможностях Белым домом и... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:32
2023-07-04T08:45
в мире
сша
илон маск
джо байден
такер карлсон
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, несмотря на ряд независимых и трезвых заявлений по международной ситуации, ограничен в своих возможностях Белым домом и американскими спецслужбами, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов. Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое движение для влияния на выборы в Соединенных Штатах. "Маск - самый богатый человек в мире, в том, что он говорит, есть здравый смысл. Но я думаю, так или иначе он сегодня зависим от Белого дома и ограничен в своих возможностях, в том числе и спецслужбами. Так что под угрозой все. Общество там сегодня должно жить так, как это видится в Белом доме. Отличное мнение должно быть пресечено. А люди, которые его исповедуют, должны быть наказаны", - сказал Ионов. На сегодняшний день американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавляет список самых богатых людей мира. Маск неоднократно критиковал политику текущей администрации США как по внутренним американским вопросам, так и по ситуации на Украине. Так, на днях он поддержал мнение, что США на Украине движутся к исходу, подобному тому, какой ждал их в Афганистане, а ранее задавался вопросом, чем закончатся поставки вооружения Киеву и публиковал карту Украины с поддержкой пророссийского кандидата на выборах президента в 2012 году. Во внутренней политике Маск поддерживает уволенного телеведущего Такера Карлсона – ярого критика политики президента США Джо Байдена и военной помощи Украине, а также с помощью площадки Twitter, которой он владеет, способствует информационной кампании губернатора Рона Десантиса в качестве участника президентской гонки. В мае в интервью телеканалу CNBC Маск отметил, что желал бы видеть во главе США "просто нормального человека". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце мая заявил, что "Маск оказался неожиданно нашим парнем". В то же время в России Маска критикуют за то, что услуги спутниковой системы Starlink активно используются украинской стороной в боевых действиях – для управления беспилотниками и обеспечения связи между подразделениями.
https://ria.ru/20230701/mask-1881608082.html
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в мире, сша, илон маск, джо байден, такер карлсон
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден, Такер Карлсон
Маск зависим от Белого дома и спецслужб, считает российский антиглобалист

Антиглобалист Ионов: Маск зависим от Белого дома и спецслужб, несмотря на здравые суждения

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, несмотря на ряд независимых и трезвых заявлений по международной ситуации, ограничен в своих возможностях Белым домом и американскими спецслужбами, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.
За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов. Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое движение для влияния на выборы в Соединенных Штатах.
"Маск - самый богатый человек в мире, в том, что он говорит, есть здравый смысл. Но я думаю, так или иначе он сегодня зависим от Белого дома и ограничен в своих возможностях, в том числе и спецслужбами. Так что под угрозой все. Общество там сегодня должно жить так, как это видится в Белом доме. Отличное мнение должно быть пресечено. А люди, которые его исповедуют, должны быть наказаны", - сказал Ионов.
На сегодняшний день американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавляет список самых богатых людей мира. Маск неоднократно критиковал политику текущей администрации США как по внутренним американским вопросам, так и по ситуации на Украине. Так, на днях он поддержал мнение, что США на Украине движутся к исходу, подобному тому, какой ждал их в Афганистане, а ранее задавался вопросом, чем закончатся поставки вооружения Киеву и публиковал карту Украины с поддержкой пророссийского кандидата на выборах президента в 2012 году.
Бронеавтомобиль элитного отряда BRI в парижском пригороде Нантер - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Илона Маска шокировала необычная деталь в беспорядках во Франции
1 июля, 08:51
Во внутренней политике Маск поддерживает уволенного телеведущего Такера Карлсона – ярого критика политики президента США Джо Байдена и военной помощи Украине, а также с помощью площадки Twitter, которой он владеет, способствует информационной кампании губернатора Рона Десантиса в качестве участника президентской гонки. В мае в интервью телеканалу CNBC Маск отметил, что желал бы видеть во главе США "просто нормального человека".
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце мая заявил, что "Маск оказался неожиданно нашим парнем". В то же время в России Маска критикуют за то, что услуги спутниковой системы Starlink активно используются украинской стороной в боевых действиях – для управления беспилотниками и обеспечения связи между подразделениями.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Илон Маск кратко отреагировал на заявление Зеленского
30 июня, 01:14
 
В миреСШАИлон МаскДжо БайденТакер Карлсон
 
 
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