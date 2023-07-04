https://ria.ru/20230704/mask-1882055186.html

Маск зависим от Белого дома и спецслужб, считает российский антиглобалист

Маск зависим от Белого дома и спецслужб, считает российский антиглобалист - РИА Новости, 04.07.2023

Маск зависим от Белого дома и спецслужб, считает российский антиглобалист

Американский предприниматель Илон Маск, несмотря на ряд независимых и трезвых заявлений по международной ситуации, ограничен в своих возможностях Белым домом и... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:32

2023-07-04T08:32

2023-07-04T08:45

в мире

сша

илон маск

джо байден

такер карлсон

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, несмотря на ряд независимых и трезвых заявлений по международной ситуации, ограничен в своих возможностях Белым домом и американскими спецслужбами, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов. Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое движение для влияния на выборы в Соединенных Штатах. "Маск - самый богатый человек в мире, в том, что он говорит, есть здравый смысл. Но я думаю, так или иначе он сегодня зависим от Белого дома и ограничен в своих возможностях, в том числе и спецслужбами. Так что под угрозой все. Общество там сегодня должно жить так, как это видится в Белом доме. Отличное мнение должно быть пресечено. А люди, которые его исповедуют, должны быть наказаны", - сказал Ионов. На сегодняшний день американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавляет список самых богатых людей мира. Маск неоднократно критиковал политику текущей администрации США как по внутренним американским вопросам, так и по ситуации на Украине. Так, на днях он поддержал мнение, что США на Украине движутся к исходу, подобному тому, какой ждал их в Афганистане, а ранее задавался вопросом, чем закончатся поставки вооружения Киеву и публиковал карту Украины с поддержкой пророссийского кандидата на выборах президента в 2012 году. Во внутренней политике Маск поддерживает уволенного телеведущего Такера Карлсона – ярого критика политики президента США Джо Байдена и военной помощи Украине, а также с помощью площадки Twitter, которой он владеет, способствует информационной кампании губернатора Рона Десантиса в качестве участника президентской гонки. В мае в интервью телеканалу CNBC Маск отметил, что желал бы видеть во главе США "просто нормального человека". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце мая заявил, что "Маск оказался неожиданно нашим парнем". В то же время в России Маска критикуют за то, что услуги спутниковой системы Starlink активно используются украинской стороной в боевых действиях – для управления беспилотниками и обеспечения связи между подразделениями.

https://ria.ru/20230701/mask-1881608082.html

https://ria.ru/20230630/mask-1881337100.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, илон маск, джо байден, такер карлсон