https://ria.ru/20230704/lugansk-1882179452.html
"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог
"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог - РИА Новости, 04.07.2023
"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог
Московские коммунальщики восстанавливают дороги в Луганске.
2023-07-04T15:48
2023-07-04T15:48
2023-07-04T15:58
луганск
москва
автомобильные дороги
видео
надежные люди
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Это стало возможно благодаря построенному в прошлом году асфальтобетонному заводу. В сутки предприятие выдает около 1000 тонн смеси – это около 5 тысяч квадратных метров дороги. Такой мощности для города хватает с запасом. Завод в Луганске был построен московской организацией "Автомобильные дороги". Предприятие работает полностью автономно, так как здесь установлены битумно-плавильные установки. Качество нового дорожного покрытия такое же, как и в Москве.
луганск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882175849_315:0:1755:1080_1920x0_80_0_0_7855522cc9b10284691896b96b6c9e58.jpg
Луганские дороги с московским качеством
Московские коммунальщики восстанавливают дороги в Луганске. Это стало возможно благодаря построенному в прошлом году асфальтобетонному заводу. В сутки предприятие выдает около 1000 тонн смеси – это около 5 тысяч квадратных метров дороги. Такой мощности для города хватает с запасом. Завод в Луганске был построен московской организацией "Автомобильные дороги". Предприятие работает полностью автономно, так как здесь установлены битумно-плавильные установки. Качество нового дорожного покрытия такое же, как и в Москве.
2023-07-04T15:48
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PT3M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, москва, автомобильные дороги, видео, видео
Луганск, Москва, Автомобильные дороги, Видео, Надежные люди
"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог
Московские коммунальщики восстанавливают дороги в Луганске.