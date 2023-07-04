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"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог - РИА Новости, 04.07.2023
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Надежные люди
 
15:48 04.07.2023 (обновлено: 15:58 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/lugansk-1882179452.html
"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог
"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог - РИА Новости, 04.07.2023
"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог
Московские коммунальщики восстанавливают дороги в Луганске.
2023-07-04T15:48
2023-07-04T15:58
луганск
москва
автомобильные дороги
видео
надежные люди
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Это стало возможно благодаря построенному в прошлом году асфальтобетонному заводу. В сутки предприятие выдает около 1000 тонн смеси – это около 5 тысяч квадратных метров дороги. Такой мощности для города хватает с запасом. Завод в Луганске был построен московской организацией "Автомобильные дороги". Предприятие работает полностью автономно, так как здесь установлены битумно-плавильные установки. Качество нового дорожного покрытия такое же, как и в Москве.
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Луганские дороги с московским качеством
Московские коммунальщики восстанавливают дороги в Луганске. Это стало возможно благодаря построенному в прошлом году асфальтобетонному заводу. В сутки предприятие выдает около 1000 тонн смеси – это около 5 тысяч квадратных метров дороги. Такой мощности для города хватает с запасом. Завод в Луганске был построен московской организацией "Автомобильные дороги". Предприятие работает полностью автономно, так как здесь установлены битумно-плавильные установки. Качество нового дорожного покрытия такое же, как и в Москве.
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луганск, москва, автомобильные дороги, видео, видео
Луганск, Москва, Автомобильные дороги, Видео, Надежные люди
"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог
Московские коммунальщики восстанавливают дороги в Луганске.
2023-07-04T15:48
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"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог

Читать ria.ru в
Московские коммунальщики восстанавливают дороги в Луганске.
Это стало возможно благодаря построенному в прошлом году асфальтобетонному заводу. В сутки предприятие выдает около 1000 тонн смеси – это около 5 тысяч квадратных метров дороги.
Такой мощности для города хватает с запасом. Завод в Луганске был построен московской организацией "Автомобильные дороги". Предприятие работает полностью автономно, так как здесь установлены битумно-плавильные установки. Качество нового дорожного покрытия такое же, как и в Москве.
 
Надежные людиЛуганскМоскваАвтомобильные дорогиВидео
 
 
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