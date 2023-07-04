https://ria.ru/20230704/lugansk-1882179452.html

"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог

"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог - РИА Новости, 04.07.2023

"Здесь 30 лет ничего не делали": в Луганске началось восстановление дорог

Московские коммунальщики восстанавливают дороги в Луганске.

2023-07-04T15:48

2023-07-04T15:48

2023-07-04T15:58

луганск

москва

автомобильные дороги

видео

надежные люди

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Это стало возможно благодаря построенному в прошлом году асфальтобетонному заводу. В сутки предприятие выдает около 1000 тонн смеси – это около 5 тысяч квадратных метров дороги. Такой мощности для города хватает с запасом. Завод в Луганске был построен московской организацией "Автомобильные дороги". Предприятие работает полностью автономно, так как здесь установлены битумно-плавильные установки. Качество нового дорожного покрытия такое же, как и в Москве.

луганск

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Луганские дороги с московским качеством Московские коммунальщики восстанавливают дороги в Луганске. Это стало возможно благодаря построенному в прошлом году асфальтобетонному заводу. В сутки предприятие выдает около 1000 тонн смеси – это около 5 тысяч квадратных метров дороги. Такой мощности для города хватает с запасом. Завод в Луганске был построен московской организацией "Автомобильные дороги". Предприятие работает полностью автономно, так как здесь установлены битумно-плавильные установки. Качество нового дорожного покрытия такое же, как и в Москве. 2023-07-04T15:48 true PT3M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганск, москва, автомобильные дороги, видео, видео