https://ria.ru/20230704/lavra-1882083136.html
Комиссию Минкультуры не пустили в корпус Киево-Печерской лавры
Комиссию Минкультуры не пустили в корпус Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 04.07.2023
Комиссию Минкультуры не пустили в корпус Киево-Печерской лавры
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали доступ комиссии минкультуры Украины по описи в один из корпусов Киево-Печерской лавры,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:21
2023-07-04T11:21
2023-07-04T11:24
религия
религия
украина
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
киев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали доступ комиссии минкультуры Украины по описи в один из корпусов Киево-Печерской лавры, чиновники грозятся обратиться к полиции, сообщил союз православных журналистов Украины. Ранее во вторник в украинском министерстве культуры заявили, что комиссия ведомства намерена проверить и опечатать пять корпусов на территории Киево-Печерской лавры. "Верующие заблокировали комиссии доступ к 69-му корпусу. Глава нацзаповедника говорит, что если комиссия не сможет "работать", то чиновники обратятся к правоохранительным органам. Представители полиции уже там. Между защитниками лавры и активистами происходят словесные перепалки. При этом активисты сменили риторику - теперь они говорят, что они не выступают против УПЦ, а ратуют "за исполнения решения суда" и переживают "за закон", - говорится в сообщении союза православных журналистов Украины. Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230703/prigovor-1881946815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, украина, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, киев
Религия, Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Киев
Комиссию Минкультуры не пустили в корпус Киево-Печерской лавры
Верующие УПЦ заблокировали доступ комиссии Минкультуры в корпус Киево-Печерской лавры
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали доступ комиссии минкультуры Украины по описи в один из корпусов Киево-Печерской лавры, чиновники грозятся обратиться к полиции, сообщил союз православных журналистов Украины.
Ранее во вторник в украинском министерстве культуры заявили, что комиссия ведомства намерена проверить и опечатать пять корпусов на территории Киево-Печерской лавры.
"Верующие заблокировали комиссии доступ к 69-му корпусу. Глава нацзаповедника говорит, что если комиссия не сможет "работать", то чиновники обратятся к правоохранительным органам. Представители полиции уже там. Между защитниками лавры и активистами происходят словесные перепалки. При этом активисты сменили риторику - теперь они говорят, что они не выступают против УПЦ, а ратуют "за исполнения решения суда" и переживают "за закон", - говорится в сообщении союза православных журналистов Украины.
Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
.
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