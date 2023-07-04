https://ria.ru/20230704/lavra-1882083136.html

Комиссию Минкультуры не пустили в корпус Киево-Печерской лавры

Комиссию Минкультуры не пустили в корпус Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 04.07.2023

Комиссию Минкультуры не пустили в корпус Киево-Печерской лавры

Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали доступ комиссии минкультуры Украины по описи в один из корпусов Киево-Печерской лавры,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:21

2023-07-04T11:21

2023-07-04T11:24

религия

религия

украина

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

киев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали доступ комиссии минкультуры Украины по описи в один из корпусов Киево-Печерской лавры, чиновники грозятся обратиться к полиции, сообщил союз православных журналистов Украины. Ранее во вторник в украинском министерстве культуры заявили, что комиссия ведомства намерена проверить и опечатать пять корпусов на территории Киево-Печерской лавры. "Верующие заблокировали комиссии доступ к 69-му корпусу. Глава нацзаповедника говорит, что если комиссия не сможет "работать", то чиновники обратятся к правоохранительным органам. Представители полиции уже там. Между защитниками лавры и активистами происходят словесные перепалки. При этом активисты сменили риторику - теперь они говорят, что они не выступают против УПЦ, а ратуют "за исполнения решения суда" и переживают "за закон", - говорится в сообщении союза православных журналистов Украины. Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230703/prigovor-1881946815.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, киев