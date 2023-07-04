https://ria.ru/20230704/kontraktniki-1882224486.html
Темпы набора на контрактную службу в армию выросли до 1400 человек в день
Темпы набора на контрактную службу в армию выросли до 1400 человек в день - РИА Новости, 04.07.2023
Темпы набора на контрактную службу в армию выросли до 1400 человек в день
Темпы набора контрактников в Вооруженные силы в июне увеличились до 1,4 тысячи человек в день, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:15
2023-07-04T18:15
2023-07-04T19:02
вооруженные силы рф
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Темпы набора контрактников в Вооруженные силы в июне увеличились до 1,4 тысячи человек в день, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС."Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти десять тысяч человек", — рассказал он.Медведев также отметил, что в работе по набору контрактников в регионах участвуют полпреды."По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек", — добавил замглавы Совбеза.Он уточнил, что среди них 109 тысяч человек, пребывающих в запасе, а также "другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту".Медведев подчеркнул, что контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать родину.
https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879768448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Темпы набора на контрактную службу в армию выросли до 1400 человек в день
Медведев заявил, что темпы набора контрактников в ВС России выросли до 1400 человек в день
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Темпы набора контрактников в Вооруженные силы в июне увеличились до 1,4 тысячи человек в день, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС.
"Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти десять тысяч человек", — рассказал он.
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Медведев также отметил, что в работе по набору контрактников в регионах участвуют полпреды.
«
"По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек", — добавил замглавы Совбеза.
Он уточнил, что среди них 109 тысяч человек, пребывающих в запасе, а также "другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту".
Медведев подчеркнул, что контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать родину.
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