https://ria.ru/20230704/kontraktniki-1882224486.html

Темпы набора на контрактную службу в армию выросли до 1400 человек в день

Темпы набора на контрактную службу в армию выросли до 1400 человек в день - РИА Новости, 04.07.2023

Темпы набора на контрактную службу в армию выросли до 1400 человек в день

Темпы набора контрактников в Вооруженные силы в июне увеличились до 1,4 тысячи человек в день, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:15

2023-07-04T18:15

2023-07-04T19:02

вооруженные силы рф

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Темпы набора контрактников в Вооруженные силы в июне увеличились до 1,4 тысячи человек в день, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС."Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти десять тысяч человек", — рассказал он.Медведев также отметил, что в работе по набору контрактников в регионах участвуют полпреды."По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек", — добавил замглавы Совбеза.Он уточнил, что среди них 109 тысяч человек, пребывающих в запасе, а также "другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту".Медведев подчеркнул, что контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать родину.

https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879768448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, безопасность