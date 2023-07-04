https://ria.ru/20230704/kontrabanda-1882092639.html

Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад

Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад - РИА Новости, 04.07.2023

Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад

Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики в США и страны Западной Европы, сообщает Федеральная таможенная служба. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:55

2023-07-04T11:55

2023-07-04T11:55

происшествия

сша

россия

западная европа

республика крым

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики в США и страны Западной Европы, сообщает Федеральная таможенная служба. "Суд признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения) и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Осужденный, 40-летний житель Симферополя, являлся организатором канала контрабанды военной продукции в США и страны Западной Европы. В гараже у него нашли склад с более чем 200 единицами товаров военного назначения. Их изъяли. "Всего он совершил 11 попыток отправить запрещенные к перемещению товары за рубеж, но все они были пресечены таможенниками в результате оперативно-розыскных мероприятий", - подчеркнули в ведомстве. Мужчина приобретал продукцию химзащиты онлайн у частных лиц, а затем перепродавал в собственном интернет-магазине. Товары высылались международными почтовыми отправлениями в США, Грецию, Германию, Францию, Великобританию по видом продукции гражданского назначения, в том числе шапки, сумки, маски. "Экспертиза установила, что все это военная атрибутика, в отношении которой физическим лицам запрещено осуществлять внешнеторговую деятельность", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230623/tseziy-1879913033.html

https://ria.ru/20230318/zakon-1858789057.html

сша

россия

западная европа

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сша, россия, западная европа, республика крым, федеральная таможенная служба (фтс россии)