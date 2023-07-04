https://ria.ru/20230704/kontrabanda-1882092639.html
Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад
Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад - РИА Новости, 04.07.2023
Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад
Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики в США и страны Западной Европы, сообщает Федеральная таможенная служба. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:55
2023-07-04T11:55
2023-07-04T11:55
происшествия
сша
россия
западная европа
республика крым
федеральная таможенная служба (фтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики в США и страны Западной Европы, сообщает Федеральная таможенная служба. "Суд признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения) и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Осужденный, 40-летний житель Симферополя, являлся организатором канала контрабанды военной продукции в США и страны Западной Европы. В гараже у него нашли склад с более чем 200 единицами товаров военного назначения. Их изъяли. "Всего он совершил 11 попыток отправить запрещенные к перемещению товары за рубеж, но все они были пресечены таможенниками в результате оперативно-розыскных мероприятий", - подчеркнули в ведомстве. Мужчина приобретал продукцию химзащиты онлайн у частных лиц, а затем перепродавал в собственном интернет-магазине. Товары высылались международными почтовыми отправлениями в США, Грецию, Германию, Францию, Великобританию по видом продукции гражданского назначения, в том числе шапки, сумки, маски. "Экспертиза установила, что все это военная атрибутика, в отношении которой физическим лицам запрещено осуществлять внешнеторговую деятельность", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230623/tseziy-1879913033.html
https://ria.ru/20230318/zakon-1858789057.html
сша
россия
западная европа
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сша, россия, западная европа, республика крым, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, США, Россия, Западная Европа, Республика Крым, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад
Крымчанин, контрабандой вывозивший на Запад военную атрибутику, получил 3,5 года колонии