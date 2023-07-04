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Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад - РИА Новости, 04.07.2023
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11:55 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/kontrabanda-1882092639.html
Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад
Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад - РИА Новости, 04.07.2023
Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад
Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики в США и страны Западной Европы, сообщает Федеральная таможенная служба. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:55
2023-07-04T11:55
происшествия
сша
россия
западная европа
республика крым
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики в США и страны Западной Европы, сообщает Федеральная таможенная служба. "Суд признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения) и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Осужденный, 40-летний житель Симферополя, являлся организатором канала контрабанды военной продукции в США и страны Западной Европы. В гараже у него нашли склад с более чем 200 единицами товаров военного назначения. Их изъяли. "Всего он совершил 11 попыток отправить запрещенные к перемещению товары за рубеж, но все они были пресечены таможенниками в результате оперативно-розыскных мероприятий", - подчеркнули в ведомстве. Мужчина приобретал продукцию химзащиты онлайн у частных лиц, а затем перепродавал в собственном интернет-магазине. Товары высылались международными почтовыми отправлениями в США, Грецию, Германию, Францию, Великобританию по видом продукции гражданского назначения, в том числе шапки, сумки, маски. "Экспертиза установила, что все это военная атрибутика, в отношении которой физическим лицам запрещено осуществлять внешнеторговую деятельность", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230623/tseziy-1879913033.html
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сша
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западная европа
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происшествия, сша, россия, западная европа, республика крым, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, США, Россия, Западная Европа, Республика Крым, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Крымчанин получил реальный срок за военную контрабанду на Запад

Крымчанин, контрабандой вывозивший на Запад военную атрибутику, получил 3,5 года колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики в США и страны Западной Европы, сообщает Федеральная таможенная служба.
"Суд признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения) и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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Осужденный, 40-летний житель Симферополя, являлся организатором канала контрабанды военной продукции в США и страны Западной Европы. В гараже у него нашли склад с более чем 200 единицами товаров военного назначения. Их изъяли. "Всего он совершил 11 попыток отправить запрещенные к перемещению товары за рубеж, но все они были пресечены таможенниками в результате оперативно-розыскных мероприятий", - подчеркнули в ведомстве.
Мужчина приобретал продукцию химзащиты онлайн у частных лиц, а затем перепродавал в собственном интернет-магазине. Товары высылались международными почтовыми отправлениями в США, Грецию, Германию, Францию, Великобританию по видом продукции гражданского назначения, в том числе шапки, сумки, маски.
"Экспертиза установила, что все это военная атрибутика, в отношении которой физическим лицам запрещено осуществлять внешнеторговую деятельность", - подчеркнули в ведомстве.
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ПроисшествияСШАРоссияЗападная ЕвропаРеспублика КрымФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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