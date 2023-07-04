https://ria.ru/20230704/kazakhstan-1882227504.html

Дипломат позитивно оценил сотрудничество Пензенской области и Казахстана

Дипломат позитивно оценил сотрудничество Пензенской области и Казахстана - РИА Новости, 04.07.2023

Дипломат позитивно оценил сотрудничество Пензенской области и Казахстана

Пензенская область активно занимается налаживанием сотрудничества с Казахстаном, который для России в нынешних экономических условиях играет важную роль, заявил РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:28

2023-07-04T18:28

2023-07-04T18:28

пензенская область

казахстан

пензенская область

россия

олег мельниченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/26/1509542689_379:0:5666:2974_1920x0_80_0_0_c1ba7373beab73470d90a27bc8c5c4c6.jpg

ПЕНЗА, 4 июл - РИА Новости. Пензенская область активно занимается налаживанием сотрудничества с Казахстаном, который для России в нынешних экономических условиях играет важную роль, заявил временный поверенный в делах РФ в Казахстане Александр Комаров. "Казахстан для нашей страны в нынешних экономических условиях играет важную роль, и Пензенская область принимает активное участие в налаживании сотрудничества. У нас есть достаточно серьезная активизация контактов, в том числе политических, на самом высоком уровне. Наша общая задача - продвигать позитивные условия российско-казахстанских отношений, расширять существующие и налаживать новые направления совместной работы", - цитирует слова Комарова пресс-служба правительства области. Губернатор Олег Мельниченко во вторник в ходе визита пензенской делегации в Астану обсудил с Комаровым перспективы сотрудничества региона с Казахстаном. "Наши компании активно работают с организациями из Казахстана, об этом говорят цифры экспорта: с начала года он уже превысил миллиард рублей. Среди наиболее активных компаний-экспортёров не могу не отметить ГК "Дамате", фанерный завод "Власть труда", "Биосинтез", "Маяк Канц", торговый дом "Станкомашстрой", "Радиозавод", "Пензадизельмаш". Александр Евгеньевич (Комаров) подчеркнул заинтересованность республики Казахстан в расширении взаимодействия как в сфере экспорта, так и в сфере импорта", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. По словам губернатора, Пензенская область взаимодействует Казахстаном уже более десяти лет, подписаны соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве правительства региона с акиматами Астаны, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей. "Намечено увеличение объемов реализации запасных частей для дизельных установок тепловозов производства завода "Пензадизельмаш", современной бытовой техники компании "СВАР", корпусной мебели, производимой "SV-мебель". Большой интерес наши партнеры проявляют к оборудованию для производства, ремонта и испытания трубопроводной арматуры... Мы многого ожидаем от визита в республику Казахстан, запланирован ряд встреч и мероприятий для налаживания дальнейших отношений", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба областного правительства. Уточняется, что в 2022 году товарооборот региона с Казахстаном превысил пять миллиардов рублей, в том числе экспорт - 4,6 миллиарда рублей, а за первые четыре месяца текущего года товарооборот превысил 1,5 миллиарда рублей, в том числе экспорт – 1,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1873832604.html

https://ria.ru/20230623/peregovory-1879895349.html

https://ria.ru/20230703/posol-1881811265.html

казахстан

пензенская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, пензенская область, россия, олег мельниченко