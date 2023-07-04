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Дипломат позитивно оценил сотрудничество Пензенской области и Казахстана - РИА Новости, 04.07.2023
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Пензенская область
Пензенская область
 
18:28 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/kazakhstan-1882227504.html
Дипломат позитивно оценил сотрудничество Пензенской области и Казахстана
Дипломат позитивно оценил сотрудничество Пензенской области и Казахстана - РИА Новости, 04.07.2023
Дипломат позитивно оценил сотрудничество Пензенской области и Казахстана
Пензенская область активно занимается налаживанием сотрудничества с Казахстаном, который для России в нынешних экономических условиях играет важную роль, заявил РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:28
2023-07-04T18:28
пензенская область
казахстан
пензенская область
россия
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 4 июл - РИА Новости. Пензенская область активно занимается налаживанием сотрудничества с Казахстаном, который для России в нынешних экономических условиях играет важную роль, заявил временный поверенный в делах РФ в Казахстане Александр Комаров. "Казахстан для нашей страны в нынешних экономических условиях играет важную роль, и Пензенская область принимает активное участие в налаживании сотрудничества. У нас есть достаточно серьезная активизация контактов, в том числе политических, на самом высоком уровне. Наша общая задача - продвигать позитивные условия российско-казахстанских отношений, расширять существующие и налаживать новые направления совместной работы", - цитирует слова Комарова пресс-служба правительства области. Губернатор Олег Мельниченко во вторник в ходе визита пензенской делегации в Астану обсудил с Комаровым перспективы сотрудничества региона с Казахстаном. "Наши компании активно работают с организациями из Казахстана, об этом говорят цифры экспорта: с начала года он уже превысил миллиард рублей. Среди наиболее активных компаний-экспортёров не могу не отметить ГК "Дамате", фанерный завод "Власть труда", "Биосинтез", "Маяк Канц", торговый дом "Станкомашстрой", "Радиозавод", "Пензадизельмаш". Александр Евгеньевич (Комаров) подчеркнул заинтересованность республики Казахстан в расширении взаимодействия как в сфере экспорта, так и в сфере импорта", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. По словам губернатора, Пензенская область взаимодействует Казахстаном уже более десяти лет, подписаны соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве правительства региона с акиматами Астаны, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей. "Намечено увеличение объемов реализации запасных частей для дизельных установок тепловозов производства завода "Пензадизельмаш", современной бытовой техники компании "СВАР", корпусной мебели, производимой "SV-мебель". Большой интерес наши партнеры проявляют к оборудованию для производства, ремонта и испытания трубопроводной арматуры... Мы многого ожидаем от визита в республику Казахстан, запланирован ряд встреч и мероприятий для налаживания дальнейших отношений", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба областного правительства. Уточняется, что в 2022 году товарооборот региона с Казахстаном превысил пять миллиардов рублей, в том числе экспорт - 4,6 миллиарда рублей, а за первые четыре месяца текущего года товарооборот превысил 1,5 миллиарда рублей, в том числе экспорт – 1,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1873832604.html
https://ria.ru/20230623/peregovory-1879895349.html
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казахстан, пензенская область, россия, олег мельниченко
Пензенская область, Казахстан, Пензенская область, Россия, Олег Мельниченко
Дипломат позитивно оценил сотрудничество Пензенской области и Казахстана

Временный поверенный Комаров: Пензенская область налаживает сотрудничество с Казахстаном

© Depositphotos.com / can400Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Depositphotos.com / can400
Пенза. Архивное фото
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ПЕНЗА, 4 июл - РИА Новости. Пензенская область активно занимается налаживанием сотрудничества с Казахстаном, который для России в нынешних экономических условиях играет важную роль, заявил временный поверенный в делах РФ в Казахстане Александр Комаров.
"Казахстан для нашей страны в нынешних экономических условиях играет важную роль, и Пензенская область принимает активное участие в налаживании сотрудничества. У нас есть достаточно серьезная активизация контактов, в том числе политических, на самом высоком уровне. Наша общая задача - продвигать позитивные условия российско-казахстанских отношений, расширять существующие и налаживать новые направления совместной работы", - цитирует слова Комарова пресс-служба правительства области.
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Губернатор Олег Мельниченко во вторник в ходе визита пензенской делегации в Астану обсудил с Комаровым перспективы сотрудничества региона с Казахстаном.
"Наши компании активно работают с организациями из Казахстана, об этом говорят цифры экспорта: с начала года он уже превысил миллиард рублей. Среди наиболее активных компаний-экспортёров не могу не отметить ГК "Дамате", фанерный завод "Власть труда", "Биосинтез", "Маяк Канц", торговый дом "Станкомашстрой", "Радиозавод", "Пензадизельмаш". Александр Евгеньевич (Комаров) подчеркнул заинтересованность республики Казахстан в расширении взаимодействия как в сфере экспорта, так и в сфере импорта", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале.
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По словам губернатора, Пензенская область взаимодействует Казахстаном уже более десяти лет, подписаны соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве правительства региона с акиматами Астаны, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей.
"Намечено увеличение объемов реализации запасных частей для дизельных установок тепловозов производства завода "Пензадизельмаш", современной бытовой техники компании "СВАР", корпусной мебели, производимой "SV-мебель". Большой интерес наши партнеры проявляют к оборудованию для производства, ремонта и испытания трубопроводной арматуры... Мы многого ожидаем от визита в республику Казахстан, запланирован ряд встреч и мероприятий для налаживания дальнейших отношений", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба областного правительства.
Уточняется, что в 2022 году товарооборот региона с Казахстаном превысил пять миллиардов рублей, в том числе экспорт - 4,6 миллиарда рублей, а за первые четыре месяца текущего года товарооборот превысил 1,5 миллиарда рублей, в том числе экспорт – 1,2 миллиарда рублей.
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Пензенская областьКазахстанПензенская областьРоссияОлег Мельниченко
 
 
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