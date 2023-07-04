https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882184939.html

Во Франции начали ослаблять ограничения для общественного транспорта

Во Франции начали ослаблять ограничения для общественного транспорта - РИА Новости, 04.07.2023

Во Франции начали ослаблять ограничения для общественного транспорта

Власти Франции начали ослаблять ограничения на движение общественного транспорта, введенные из-за массовых беспорядков в стране, вспыхнувших после убийства... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:06

2023-07-04T16:06

2023-07-04T16:08

в мире

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страсбург

марсель

эммануэль макрон

нантер

twitter

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Власти Франции начали ослаблять ограничения на движение общественного транспорта, введенные из-за массовых беспорядков в стране, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, следует из заявления министра-делегата, отвечающего за транспорт, Клемана Бона. Французский президент Эммануэль Макрон заявил ранее во вторник, что пик массовых беспорядков в стране пройден. "Автобусы и трамваи смогут ходить сегодня вечером до 22 вечера (вместо 21 часа). Признательность и поддержка сотрудникам общественных служб! Всем тем, кто их защищает", - написал Бон в своем Twitter. Ранее власти ряда крупных городов Франции, в том числе Страсбурга, Марселя и Лиона, ужесточили меры безопасности в связи с массовыми беспорядками в стране. Ограничительные меры, среди прочего, включали остановку движения общественного транспорта вечером после определенного времени. В столичном регионе Франции Иль-де-Франс сообщение наземного общественного транспорта прекращалось ежедневно после 21 часов, такое положение должно было действовать до дальнейших распоряжений. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.

https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882161393.html

https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882174203.html

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в мире, франция, страсбург, марсель, эммануэль макрон, нантер, twitter, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере