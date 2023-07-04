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Пассажир авто, в котором во Франции застрелили подростка, подаст иск - РИА Новости, 04.07.2023
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15:34 04.07.2023 (обновлено: 15:35 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882174203.html
Пассажир авто, в котором во Франции застрелили подростка, подаст иск
Пассажир авто, в котором во Франции застрелили подростка, подаст иск - РИА Новости, 04.07.2023
Пассажир авто, в котором во Франции застрелили подростка, подаст иск
Один из пассажиров машины, которой управлял застреленный полицейским во Франции 17-летний подросток, подаст иск против правоохранителей по делу об умышленном... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:34
2023-07-04T15:35
в мире
франция
эммануэль макрон
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Один из пассажиров машины, которой управлял застреленный полицейским во Франции 17-летний подросток, подаст иск против правоохранителей по делу об умышленном насилии, сообщила во вторник адвокат истца Карен Нобленски в эфире телеканала BFMTV. "Иск будет подан в прокуратуру по делу об умышленном насилии, которое будет охарактеризовано в психологическом плане, очевидно, и которое может быть (охарактеризовано) в физическом. Но это также ставит вопрос о намеренном содержании в опасности… Поскольку никто не знает, могла ли его задеть пуля, или нет", - сказала она. По словам адвоката, третий пассажир подтвердил, что один из полицейских угрожал "пустить ему пулю в голову", а второй призывал своего коллегу выстрелить. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. По версии открывшего огонь полицейского, он начал приближаться к автомобилю, чтобы его остановить и осуществить проверку, но когда водитель нажал на газ, попытавшись наехать на него, полицейский открыл огонь. Однако на распространенных в соцсетях видео видно, что желтый Мерседес остановился по требованию полиции, два полицейских подошли к водителю, один из них практически в упор навел на водителя оружие. После того, как машина тронулась, полицейский выстрелил. 17-летний водитель, получивший ранение в живот, скончался на месте. Полицейский был задержан и взят под стражу. После этого в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. Во вторник президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков, вспыхнувших во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка, пройден.
https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882065638.html
https://ria.ru/20230703/besporyadki-1881934777.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Пассажир авто, в котором во Франции застрелили подростка, подаст иск

Пассажир авто, в котором во Франции застрелили подростка, подаст иск против полицейских

Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Один из пассажиров машины, которой управлял застреленный полицейским во Франции 17-летний подросток, подаст иск против правоохранителей по делу об умышленном насилии, сообщила во вторник адвокат истца Карен Нобленски в эфире телеканала BFMTV.
"Иск будет подан в прокуратуру по делу об умышленном насилии, которое будет охарактеризовано в психологическом плане, очевидно, и которое может быть (охарактеризовано) в физическом. Но это также ставит вопрос о намеренном содержании в опасности… Поскольку никто не знает, могла ли его задеть пуля, или нет", - сказала она.
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Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли около 160 машин
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По словам адвоката, третий пассажир подтвердил, что один из полицейских угрожал "пустить ему пулю в голову", а второй призывал своего коллегу выстрелить.
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. По версии открывшего огонь полицейского, он начал приближаться к автомобилю, чтобы его остановить и осуществить проверку, но когда водитель нажал на газ, попытавшись наехать на него, полицейский открыл огонь. Однако на распространенных в соцсетях видео видно, что желтый Мерседес остановился по требованию полиции, два полицейских подошли к водителю, один из них практически в упор навел на водителя оружие. После того, как машина тронулась, полицейский выстрелил. 17-летний водитель, получивший ранение в живот, скончался на месте. Полицейский был задержан и взят под стражу.
После этого в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров.
Во вторник президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков, вспыхнувших во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка, пройден.
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