https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882174203.html

Пассажир авто, в котором во Франции застрелили подростка, подаст иск

Пассажир авто, в котором во Франции застрелили подростка, подаст иск - РИА Новости, 04.07.2023

Пассажир авто, в котором во Франции застрелили подростка, подаст иск

Один из пассажиров машины, которой управлял застреленный полицейским во Франции 17-летний подросток, подаст иск против правоохранителей по делу об умышленном... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:34

2023-07-04T15:34

2023-07-04T15:35

в мире

франция

эммануэль макрон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Один из пассажиров машины, которой управлял застреленный полицейским во Франции 17-летний подросток, подаст иск против правоохранителей по делу об умышленном насилии, сообщила во вторник адвокат истца Карен Нобленски в эфире телеканала BFMTV. "Иск будет подан в прокуратуру по делу об умышленном насилии, которое будет охарактеризовано в психологическом плане, очевидно, и которое может быть (охарактеризовано) в физическом. Но это также ставит вопрос о намеренном содержании в опасности… Поскольку никто не знает, могла ли его задеть пуля, или нет", - сказала она. По словам адвоката, третий пассажир подтвердил, что один из полицейских угрожал "пустить ему пулю в голову", а второй призывал своего коллегу выстрелить. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. По версии открывшего огонь полицейского, он начал приближаться к автомобилю, чтобы его остановить и осуществить проверку, но когда водитель нажал на газ, попытавшись наехать на него, полицейский открыл огонь. Однако на распространенных в соцсетях видео видно, что желтый Мерседес остановился по требованию полиции, два полицейских подошли к водителю, один из них практически в упор навел на водителя оружие. После того, как машина тронулась, полицейский выстрелил. 17-летний водитель, получивший ранение в живот, скончался на месте. Полицейский был задержан и взят под стражу. После этого в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. Во вторник президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков, вспыхнувших во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка, пройден.

https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882065638.html

https://ria.ru/20230703/besporyadki-1881934777.html

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере