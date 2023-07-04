https://ria.ru/20230704/festival-1882190292.html
В рамках саммита "Россия — Африка" пройдет международный спортфестиваль
В рамках саммита "Россия — Африка" пройдет международный спортфестиваль - РИА Новости, 04.07.2023
В рамках саммита "Россия — Африка" пройдет международный спортфестиваль
В рамках второго саммита "Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка" в Москве и Санкт-Петербурге пройдет Международный спортивный фестиваль, сообщают... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:28
2023-07-04T16:28
2023-07-04T16:48
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В рамках второго саммита "Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка" в Москве и Санкт-Петербурге пройдет Международный спортивный фестиваль, сообщают организаторы мероприятия. Фестиваль будет приурочен к проведению Саммита как в Москве (22-23 июля), так и в Санкт-Петербурге (27-28 июля). Крупнейшим мероприятием фестиваля станет чемпионат любительского футбола, в котором примут участие 64 команды из России, стран Африки, других государств. Участниками чемпионата станут команды предпринимателей, чиновников, а также команды, собранные при посольствах. В играх фестиваля примет участие сборная медиагруппы "Россия сегодня" по футболу. Первый этап соревнований стартует 22 июля в Москве, на уличных площадках в центре города (улица Мясницкая, Земляной вал, Екатерининский парк). Кроме того, в столице состоятся молодежные соревнования по баскетболу и киберспорту. Финал футбольного чемпионата планируется провести 28 июля на одном из крупнейших спорткомплексов Санкт-Петербурга. Организаторами мероприятия выступает Молодежное международное движение MOVEMENTGO при поддержке фонда "Росконгресс". Несколькими днями раньше, 21 июля, в Санкт-Петербурге откроется международный футбольный студенческий турнир "Россия – Африка", в котором примут участие лучшие студенческие команды из разных стран. Финальные матчи чемпионата будут проведены 27 июля, также в городе на Неве. Чемпионат проводится РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с Международным студенческим футбольным союзом при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
https://ria.ru/20230703/sammit-1881840588.html
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рэу имени г. в. плеханова, санкт-петербург, москва, россия, ленинградская область, московская область (подмосковье)
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В рамках саммита "Россия — Африка" пройдет международный спортфестиваль
Международный спортивный фестиваль пройдет в рамках саммита "Россия — Африка"