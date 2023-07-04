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В рамках саммита "Россия — Африка" пройдет международный спортфестиваль - РИА Новости, 04.07.2023
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16:28 04.07.2023 (обновлено: 16:48 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/festival-1882190292.html
В рамках саммита "Россия — Африка" пройдет международный спортфестиваль
В рамках саммита "Россия — Африка" пройдет международный спортфестиваль - РИА Новости, 04.07.2023
В рамках саммита "Россия — Африка" пройдет международный спортфестиваль
В рамках второго саммита "Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка" в Москве и Санкт-Петербурге пройдет Международный спортивный фестиваль, сообщают... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:28
2023-07-04T16:48
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В рамках второго саммита "Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка" в Москве и Санкт-Петербурге пройдет Международный спортивный фестиваль, сообщают организаторы мероприятия. Фестиваль будет приурочен к проведению Саммита как в Москве (22-23 июля), так и в Санкт-Петербурге (27-28 июля). Крупнейшим мероприятием фестиваля станет чемпионат любительского футбола, в котором примут участие 64 команды из России, стран Африки, других государств. Участниками чемпионата станут команды предпринимателей, чиновников, а также команды, собранные при посольствах. В играх фестиваля примет участие сборная медиагруппы "Россия сегодня" по футболу. Первый этап соревнований стартует 22 июля в Москве, на уличных площадках в центре города (улица Мясницкая, Земляной вал, Екатерининский парк). Кроме того, в столице состоятся молодежные соревнования по баскетболу и киберспорту. Финал футбольного чемпионата планируется провести 28 июля на одном из крупнейших спорткомплексов Санкт-Петербурга. Организаторами мероприятия выступает Молодежное международное движение MOVEMENTGO при поддержке фонда "Росконгресс". Несколькими днями раньше, 21 июля, в Санкт-Петербурге откроется международный футбольный студенческий турнир "Россия – Африка", в котором примут участие лучшие студенческие команды из разных стран. Финальные матчи чемпионата будут проведены 27 июля, также в городе на Неве. Чемпионат проводится РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с Международным студенческим футбольным союзом при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
https://ria.ru/20230703/sammit-1881840588.html
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рэу имени г. в. плеханова, санкт-петербург, москва, россия, ленинградская область, московская область (подмосковье)
РЭУ имени Г. В. Плеханова, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Ленинградская область, Московская область (Подмосковье)
В рамках саммита "Россия — Африка" пройдет международный спортфестиваль

Международный спортивный фестиваль пройдет в рамках саммита "Россия — Африка"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники форума "Россия - Африка"
Участники форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники форума "Россия - Африка". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В рамках второго саммита "Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка" в Москве и Санкт-Петербурге пройдет Международный спортивный фестиваль, сообщают организаторы мероприятия.
Фестиваль будет приурочен к проведению Саммита как в Москве (22-23 июля), так и в Санкт-Петербурге (27-28 июля).
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Глава совета Ливии примет участие в саммите "Россия-Африка"
3 июля, 10:16
Крупнейшим мероприятием фестиваля станет чемпионат любительского футбола, в котором примут участие 64 команды из России, стран Африки, других государств. Участниками чемпионата станут команды предпринимателей, чиновников, а также команды, собранные при посольствах. В играх фестиваля примет участие сборная медиагруппы "Россия сегодня" по футболу.
Первый этап соревнований стартует 22 июля в Москве, на уличных площадках в центре города (улица Мясницкая, Земляной вал, Екатерининский парк). Кроме того, в столице состоятся молодежные соревнования по баскетболу и киберспорту.
Финал футбольного чемпионата планируется провести 28 июля на одном из крупнейших спорткомплексов Санкт-Петербурга.
Организаторами мероприятия выступает Молодежное международное движение MOVEMENTGO при поддержке фонда "Росконгресс".
Несколькими днями раньше, 21 июля, в Санкт-Петербурге откроется международный футбольный студенческий турнир "Россия – Африка", в котором примут участие лучшие студенческие команды из разных стран. Финальные матчи чемпионата будут проведены 27 июля, также в городе на Неве. Чемпионат проводится РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с Международным студенческим футбольным союзом при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Лавров рассказал подробности предстоящего саммита Россия — Африка
30 июня, 12:48
 
РЭУ имени Г. В. ПлехановаСанкт-ПетербургМоскваРоссияЛенинградская областьМосковская область (Подмосковье)
 
 
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