https://ria.ru/20230704/dobrovoltsy-1882174651.html
Турчак и Мишустин договорились на встрече о страховании добровольцев
Турчак и Мишустин договорились на встрече о страховании добровольцев - РИА Новости, 04.07.2023
Турчак и Мишустин договорились на встрече о страховании добровольцев
Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей, в том числе по страхованию... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:36
2023-07-04T15:36
2023-07-04T15:36
общество
жилье
андрей турчак
михаил мишустин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей, в том числе по страхованию жизни и здоровья военнослужащих, заявил руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей. На встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным договорились, что добровольцев будут страховать, как того требует закон о страховании жизни и здоровья военнослужащих. И они будут получать положенные выплаты", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Он отметил, что соответствующий законопроект был подготовлен рабочей группой, но ждал заключения профильных ведомств. По словам Турчака, в ближайшее время заключение будет получено. "В конце прошлого года Дума установила обязательное государственное страхование добровольцев, участвующих в СВО. Но механизм прописан не был. Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными, хоть и воюют в одном окопе", - сообщил Турчак. Как подчеркнул руководитель группы, подготовленный законопроект эту проблему решит. "Он устанавливает основания, условия, суммы и порядок страхования добровольцев - аналогичные тем, которые действуют для других военнослужащих", - рассказал Турчак. Кроме того, на встрече с главой кабмина был поднят вопрос по земельным участкам, которые могут получать Герои и полные кавалеры Ордена Славы. "Сейчас их выделяют только под цели ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ред.), садоводства или ЛПХ (личное подсобное хозяйство - ред.). Мы предлагаем добавить к этому списку крестьяно-фермерские хозяйства. И предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект внесен в Госдуму и сейчас проходит согласование в правительстве", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20230704/dobrovoltsy-1882171628.html
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общество, жилье, андрей турчак, михаил мишустин, госдума рф, единая россия
Общество, Жилье, Андрей Турчак, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Единая Россия
Турчак и Мишустин договорились на встрече о страховании добровольцев
Андрей Турчак заявил, что на встрече с Мишустиным договорились о страховании добровольцев
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей, в том числе по страхованию жизни и здоровья военнослужащих, заявил руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей. На встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным договорились, что добровольцев будут страховать, как того требует закон о страховании жизни и здоровья военнослужащих. И они будут получать положенные выплаты", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
Он отметил, что соответствующий законопроект был подготовлен рабочей группой, но ждал заключения профильных ведомств. По словам Турчака, в ближайшее время заключение будет получено.
«
"В конце прошлого года Дума установила обязательное государственное страхование добровольцев, участвующих в СВО. Но механизм прописан не был. Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными, хоть и воюют в одном окопе", - сообщил Турчак.
Как подчеркнул руководитель группы, подготовленный законопроект эту проблему решит.
«
"Он устанавливает основания, условия, суммы и порядок страхования добровольцев - аналогичные тем, которые действуют для других военнослужащих", - рассказал Турчак.
Кроме того, на встрече с главой кабмина был поднят вопрос по земельным участкам, которые могут получать Герои и полные кавалеры Ордена Славы.
«
"Сейчас их выделяют только под цели ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ред.), садоводства или ЛПХ (личное подсобное хозяйство - ред.). Мы предлагаем добавить к этому списку крестьяно-фермерские хозяйства. И предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект внесен в Госдуму и сейчас проходит согласование в правительстве", - добавил Турчак.
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