https://ria.ru/20230704/dobrovoltsy-1882174651.html

Турчак и Мишустин договорились на встрече о страховании добровольцев

Турчак и Мишустин договорились на встрече о страховании добровольцев - РИА Новости, 04.07.2023

Турчак и Мишустин договорились на встрече о страховании добровольцев

Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей, в том числе по страхованию... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:36

2023-07-04T15:36

2023-07-04T15:36

общество

жилье

андрей турчак

михаил мишустин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей, в том числе по страхованию жизни и здоровья военнослужащих, заявил руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей. На встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным договорились, что добровольцев будут страховать, как того требует закон о страховании жизни и здоровья военнослужащих. И они будут получать положенные выплаты", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Он отметил, что соответствующий законопроект был подготовлен рабочей группой, но ждал заключения профильных ведомств. По словам Турчака, в ближайшее время заключение будет получено. "В конце прошлого года Дума установила обязательное государственное страхование добровольцев, участвующих в СВО. Но механизм прописан не был. Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными, хоть и воюют в одном окопе", - сообщил Турчак. Как подчеркнул руководитель группы, подготовленный законопроект эту проблему решит. "Он устанавливает основания, условия, суммы и порядок страхования добровольцев - аналогичные тем, которые действуют для других военнослужащих", - рассказал Турчак. Кроме того, на встрече с главой кабмина был поднят вопрос по земельным участкам, которые могут получать Герои и полные кавалеры Ордена Славы. "Сейчас их выделяют только под цели ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ред.), садоводства или ЛПХ (личное подсобное хозяйство - ред.). Мы предлагаем добавить к этому списку крестьяно-фермерские хозяйства. И предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект внесен в Госдуму и сейчас проходит согласование в правительстве", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20230704/dobrovoltsy-1882171628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, андрей турчак, михаил мишустин, госдума рф, единая россия