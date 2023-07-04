https://ria.ru/20230704/britanets-1882200957.html

СМИ: в Британии посадили мужчину, который "мог разжечь войну с Россией"

СМИ: в Британии посадили мужчину, который "мог разжечь войну с Россией" - РИА Новости, 04.07.2023

СМИ: в Британии посадили мужчину, который "мог разжечь войну с Россией"

Британского солдата Александра Гармса-Риззи посадили в тюрьму за то, что он покинул место службы и отправился воевать на Украину, пишет The Mirror. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:04

2023-07-04T17:04

2023-07-04T18:13

политика

украина

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великобритания

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британского солдата Александра Гармса-Риззи посадили в тюрьму за то, что он покинул место службы и отправился воевать на Украину, пишет The Mirror.По информации издания, суд отметил, что действия мужчины могли спровоцировать войну между Россией и Великобританией."Военный трибунал узнал, что, действуя в качестве стрелка вместе с украинским ополчением, 21-летний мужчина нарушил приказы, создал угрозу безопасности, и, если бы он был схвачен, "потенциальный вред было бы трудно преуменьшить", — говорится в статье.Военнослужащий состоял в полку Королевских валлийских стрелков, дислоцированном в Эстонии. Гармс-Риззи самовольно покинул часть и написал сослуживцам, что собирается отправиться на Украину и принять участие в конфликте на стороне ВСУ.Генеральный судья-адвокат Даррен Рид приговорил наемника к 12 месяцам содержания под стражей в военном центре. По его словам, приказ для Королевского валлийского полка был четкий — защитить британское государство от втягивания в конфликт. Самовольно отправляться на Украину было запрещено, подчеркнул судья.

https://ria.ru/20230704/nato-1882154294.html

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политика, украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины