https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html

Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС

Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023

Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС

Россия выступает за скорейшее вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:03

2023-07-04T12:03

2023-07-04T13:05

россия

владимир путин

белоруссия

шос

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия выступает за скорейшее вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил Владимир Путин."Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", — сказал президент на саммите ШОС, проходящем в режиме видеоконференции.Он также отметил, что заявки на вступление от других государств требуют "самого внимательного и конструктивного отношения".Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск рассчитывает на полноправное членство в организации."Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС. Мы соответствующую работу провели", — сказал политик.Лукашенко добавил, что государства — члены объединения могут рассчитывать на Белоруссию в контексте продовольственной безопасности. Кроме того, Минск готов сотрудничать в борьбе с кибератаками и фейками.ШОС основана в 2001-м, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединяется Иран.Белоруссия пока находится в статусе наблюдателя в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.

https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882113141.html

https://ria.ru/20230428/politika-1868367992.html

россия

белоруссия

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Выступление Путина на заседании Совета глав государств ШОС 8472003 04.07.2023 4 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Александр Казаков / РИА Новости 2023-07-04T12:03 true PT12M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, белоруссия, шос