Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 04.07.2023 (обновлено: 13:05 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС
Россия выступает за скорейшее вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:03
2023-07-04T13:05
россия
владимир путин
белоруссия
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882099333_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_390f3698c3f08d3b4b14d833e1e273e5.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия выступает за скорейшее вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил Владимир Путин."Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", — сказал президент на саммите ШОС, проходящем в режиме видеоконференции.Он также отметил, что заявки на вступление от других государств требуют "самого внимательного и конструктивного отношения".Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск рассчитывает на полноправное членство в организации."Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС. Мы соответствующую работу провели", — сказал политик.Лукашенко добавил, что государства — члены объединения могут рассчитывать на Белоруссию в контексте продовольственной безопасности. Кроме того, Минск готов сотрудничать в борьбе с кибератаками и фейками.ШОС основана в 2001-м, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединяется Иран.Белоруссия пока находится в статусе наблюдателя в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.
https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882113141.html
https://ria.ru/20230428/politika-1868367992.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Путина на заседании Совета глав государств ШОС
8472003 04.07.2023 4 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Александр Казаков / РИА Новости
2023-07-04T12:03
true
PT12M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882099333_55:0:963:681_1920x0_80_0_0_9b8e74eeb641ef3fb125f23d898b381e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, белоруссия, шос
Россия, Владимир Путин, Белоруссия, ШОС
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС

Путин: вступление Белоруссии в ШОС позитивно скажется на деятельности объединения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия выступает за скорейшее вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил Владимир Путин.
"Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", — сказал президент на саммите ШОС, проходящем в режиме видеоконференции.
Он также отметил, что заявки на вступление от других государств требуют "самого внимательного и конструктивного отношения".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск рассчитывает на полноправное членство в организации.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко
Вчера, 12:37
"Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС. Мы соответствующую работу провели", — сказал политик.
Лукашенко добавил, что государства — члены объединения могут рассчитывать на Белоруссию в контексте продовольственной безопасности. Кроме того, Минск готов сотрудничать в борьбе с кибератаками и фейками.
ШОС основана в 2001-м, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединяется Иран.
Белоруссия пока находится в статусе наблюдателя в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
В Белоруссии заявили, что США проводят в регионе ШОС политику конфронтации
28 апреля, 10:33
 
РоссияВладимир ПутинБелоруссияШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала