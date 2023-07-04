https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС
Россия выступает за скорейшее вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:03
2023-07-04T12:03
2023-07-04T13:05
россия
владимир путин
белоруссия
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882099333_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_390f3698c3f08d3b4b14d833e1e273e5.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия выступает за скорейшее вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил Владимир Путин."Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", — сказал президент на саммите ШОС, проходящем в режиме видеоконференции.Он также отметил, что заявки на вступление от других государств требуют "самого внимательного и конструктивного отношения".Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск рассчитывает на полноправное членство в организации."Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС. Мы соответствующую работу провели", — сказал политик.Лукашенко добавил, что государства — члены объединения могут рассчитывать на Белоруссию в контексте продовольственной безопасности. Кроме того, Минск готов сотрудничать в борьбе с кибератаками и фейками.ШОС основана в 2001-м, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединяется Иран.Белоруссия пока находится в статусе наблюдателя в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.
https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882113141.html
https://ria.ru/20230428/politika-1868367992.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882099333_55:0:963:681_1920x0_80_0_0_9b8e74eeb641ef3fb125f23d898b381e.jpg
Выступление Путина на заседании Совета глав государств ШОС
8472003 04.07.2023 4 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Александр Казаков / РИА Новости
2023-07-04T12:03
true
PT12M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, белоруссия, шос
Россия, Владимир Путин, Белоруссия, ШОС
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС
Путин: вступление Белоруссии в ШОС позитивно скажется на деятельности объединения
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия выступает за скорейшее вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил Владимир Путин.
"Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", — сказал президент на саммите ШОС, проходящем в режиме видеоконференции.
Он также отметил, что заявки на вступление от других государств требуют "самого внимательного и конструктивного отношения".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск рассчитывает на полноправное членство в организации.
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко
"Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС. Мы соответствующую работу провели", — сказал политик.
Лукашенко добавил, что государства — члены объединения могут рассчитывать на Белоруссию в контексте продовольственной безопасности. Кроме того, Минск готов сотрудничать в борьбе с кибератаками и фейками.
ШОС основана в 2001-м, в нее входят Индия
, Казахстан, Китай
, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединяется Иран.
Белоруссия пока находится в статусе наблюдателя в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.
В Белоруссии заявили, что США проводят в регионе ШОС политику конфронтации