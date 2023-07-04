https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882047609.html

Антиглобалист обвинил США в нарушении собственной конституции

Антиглобалист обвинил США в нарушении собственной конституции - РИА Новости, 04.07.2023

Антиглобалист обвинил США в нарушении собственной конституции

США, постоянно навязывающие другим странам свои понятия о демократии и законности, фактически нарушили первую поправку к собственной конституции, предъявив... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T06:57

2023-07-04T06:57

2023-07-04T06:57

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. США, постоянно навязывающие другим странам свои понятия о демократии и законности, фактически нарушили первую поправку к собственной конституции, предъявив обвинения американским организациям-партнерам Российского антиглобалистского движения, заявил в интервью РИА Новости глава движения Александр Ионов. Первая поправка к конституции США гарантирует свободу слова и свободу собраний. "По сути, мы видим, что конституцию они отменили. Задач мы там никому никаких никогда не ставили. У нас был абсолютно свободный межорганизационный диалог, как есть у всех организаций и партий в других странах", - сказал Ионов, отвечая на вопрос, отказано ли в праве на первую поправку американским гражданам, которым предъявлены обвинения. За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов. Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое движение для влияния на выборы в Соединенных Штатах. Собеседник агентства рассказал, что российское движение работает с партнерами не только из США, но и с Ближнего Востока, из Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. Всего же в США с Российским антиглобалистским движением в том или ином виде сотрудничали 40 организаций. "Всегда нас приглашали на конференции, мы приглашали делегатов из разных стран и продолжаем это делать", - добавил он. По данным минюста США, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882045750.html

https://ria.ru/20230704/presledovanie-1882044347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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