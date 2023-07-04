https://ria.ru/20230704/abiturienty-1882235951.html

В Татарстане у абитуриентов вырос спрос на специальности ОПК

В Татарстане у абитуриентов вырос спрос на специальности ОПК - РИА Новости, 04.07.2023

В Татарстане у абитуриентов вырос спрос на специальности ОПК

Специальности для оборонно-промышленного комплекса пользуются повышенным спросом у абитуриентов в Татарстане, сообщил министр образования и науки республики... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:04

2023-07-04T19:04

2023-07-04T19:04

республика татарстан

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Специальности для оборонно-промышленного комплекса пользуются повышенным спросом у абитуриентов в Татарстане, сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. "Что касается наших топовых направлений, здесь все традиционно: полимеры, нефтехимия, IT, и я бы еще хотел отдельно отметить "оборонку". Именно эта отрасль очень прибавила за последние годы", - сказал Хадиуллин на брифинге в правительстве республики. По информации министра, в настоящее время спрос на молодые кадры на предприятиях ОПК колоссальный, зарплаты в отрасли существенно выросли. "Сегодня они могут конкурировать даже с "нефтянкой". Плюс важный фактор для многих ребят и их родителей - специалисты ОПК стоят на обеспечении обороноспособности нашей страны, поэтому они получают бронь от службы в армии", - пояснил Хадиуллин возросший интерес абитуриентов к специальностям для ОПК. Министр также напомнил, что единственный вуз в Татарстане и один из немногих в России, который "реализует оборонные направления - боеприпасы, пороха, ракетные топлива", - это Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ). По словам Хадиуллина, в этом году в республике прием на программы высшего образования будут вести 45 вузов, в том числе 28 государственных (16 головных вузов и 12 филиалов). Количество бюджетных мест - более 21 тысячи, на уровне предыдущего года. Наибольшее количество бюджетных мест выделено на инженерно-технические направления и педагогику.

https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880579080.html

https://ria.ru/20230614/razrabotki-1878090285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)